快訊

日本埼玉槍擊案犯嫌與警方對峙！兩女成人質 晚間一人獲釋

印尼總統佐科威突然說出一口流利中文？官方不忍了還原真相

男跪求癱瘓母「早登極樂」 背後內幕讓眾人嘆：常人無法理解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名廣西男子在病床前向癱瘓的母親下跪，懇求對方「早登極樂」，不再拖累家人。但聞及悲傷內幕後，網友卻紛紛對該男子感到同情和理解。情境示意圖。圖／Ingimage
一名廣西男子在病床前向癱瘓的母親下跪，懇求對方「早登極樂」，不再拖累家人。但聞及悲傷內幕後，網友卻紛紛對該男子感到同情和理解。情境示意圖。圖／Ingimage

真是「久病床前無孝子」？近日一起長照悲歌引發陸網熱議，一名廣西男子在病床前向癱瘓的母親下跪，懇求對方「早登極樂」，不再拖累家人。但聞及悲傷內幕後，網友卻紛紛對該男子感到同情和理解。

綜合陸媒報導，近日陸網上流傳一則悲傷的故事，主角為一名年約30歲的廣西男子，該男在過去10多年間照顧癱瘓的老母，儘管他悉心照料，但媽媽的病情卻仍未好轉，使他的生活備受影響。走投無路之下，男子竟向母親磕頭，懇求媽媽「早登極樂」。

根據報導，該男的母親在10多年前癱瘓，當時家境還能應付日常開銷，一家人便輪流照料，男子也就此展開10幾年的長照生涯；但時光轉瞬即逝，癱瘓的母親再也沒有下過病床，大筆的醫療費用也壓得他喘不過氣。

男子透露，自己幾乎24小時照顧，為了保持身體乾淨，他每天替媽媽擦澡多次，還得換上4、5次尿布，並至少花3個小時幫媽媽擦身拍背，10多年間，自己可說是不曾睡過一個安穩的覺。如今，男子在現實的壓力下身心崩潰，才含淚在病床前向母親下跪，盼望她遠離病痛，不會受到折磨，也不再拖累家人。

消息一出，不少網友對這起長照悲歌感到同情和理解，紛紛嘆「那種壓力真的常人無法理解」、「照顧病患不只需要時間金錢，更需要耐心」、「獨生子女面對這樣的處境真的辛酸，父母要照顧，兒女要養活不容易」、「未經他人，苦莫勸他人善」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

一名廣西男子在過去10年照顧癱瘓老母，儘管他悉心照料，但媽媽的病情卻仍未好轉，在走投無路之下，男子竟向母親磕頭，懇求媽媽「早登極樂」。圖／截自網易新聞
一名廣西男子在過去10年照顧癱瘓老母，儘管他悉心照料，但媽媽的病情卻仍未好轉，在走投無路之下，男子竟向母親磕頭，懇求媽媽「早登極樂」。圖／截自網易新聞

長照 家人

延伸閱讀

昔穿黑絲透膚裝被炎上！日網美今著「戰袍」再赴環球影城 COS照曝光

台北最佛學餐如百貨美食街 「雞腿+6樣菜」免百鈔嚇壞網：台大生也愛

台灣=東京=名古屋？日本料理英文這樣翻 竟讓台日3地人全看傻

勇氣佳！陸人扮「小熊維尼」狂歡 上海萬聖節關鍵字疑遭小紅書封禁

相關新聞

勇氣佳！陸人扮「小熊維尼」狂歡 上海萬聖節關鍵字疑遭小紅書封禁

西方人有慶祝萬聖節的習慣，不過近幾年亞洲許多國家也加入狂歡的行列。今年迎來大陸疫後首次萬聖節，上海連續幾日的萬聖節變裝活動特別盛大…

男跪求癱瘓母「早登極樂」 背後內幕讓眾人嘆：常人無法理解

真是「久病床前無孝子」？近日一起長照悲歌引發陸網熱議，一名廣西男子在病床前向癱瘓的母親下跪，懇求對方「早登極樂」，不再拖累家人…

上班回覆私訊要罰錢 1次罰400元滿5次辭退… 網批：告起來！

上班時間可以回覆私人訊息嗎？中國大陸哈爾濱一間公司近日宣告，「若發現私聊微信，每次罰款人民幣100元（約新台幣440元）」，且累積滿5次將予以辭退，消息一出，引發微博網友熱烈討論。

奧客大媽稱吃榴槤後不適 拿3粒果核強行換貨...老闆強硬回擊獲網讚

大陸安徽1名大媽買榴槤吃光後，稱家裡小孩吃了肚子不適，竟拿著3顆榴槤核到店裡強行要求換貨，即使店主指如真有問題會承擔相關醫療費用，但大媽仍堅持要換榴槤，店主...

杭州1中學午餐蒸千隻大閘蟹 老師：希望學習橫著走

「開會開到這個點兒，娃過來接我下班了，還給我送上大閘蟹，說是中午學校的午餐，省下來給我吃。」杭州市文華中學一位學生家長發...

男子為「博眼球」與兩女拜堂成親 違法新郎下場慘了

中國大陸安徽省宿州市泗縣瓦坊鎮一名男子被曝竟與兩名女子拜堂成親，後被揭發其中一女是花錢請來的演員，原因是男子想炫耀自己有錢，可以娶兩個老婆。周六（28日）下午，官方發布情況通報，指大陸公安機關已依法對事主進行治安處罰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。