男跪求癱瘓母「早登極樂」 背後內幕讓眾人嘆：常人無法理解

真是「久病床前無孝子」？近日一起長照悲歌引發陸網熱議，一名廣西男子在病床前向癱瘓的母親下跪，懇求對方「早登極樂」，不再拖累家人。但聞及悲傷內幕後，網友卻紛紛對該男子感到同情和理解。

綜合陸媒報導，近日陸網上流傳一則悲傷的故事，主角為一名年約30歲的廣西男子，該男在過去10多年間照顧癱瘓的老母，儘管他悉心照料，但媽媽的病情卻仍未好轉，使他的生活備受影響。走投無路之下，男子竟向母親磕頭，懇求媽媽「早登極樂」。

根據報導，該男的母親在10多年前癱瘓，當時家境還能應付日常開銷，一家人便輪流照料，男子也就此展開10幾年的長照生涯；但時光轉瞬即逝，癱瘓的母親再也沒有下過病床，大筆的醫療費用也壓得他喘不過氣。

男子透露，自己幾乎24小時照顧，為了保持身體乾淨，他每天替媽媽擦澡多次，還得換上4、5次尿布，並至少花3個小時幫媽媽擦身拍背，10多年間，自己可說是不曾睡過一個安穩的覺。如今，男子在現實的壓力下身心崩潰，才含淚在病床前向母親下跪，盼望她遠離病痛，不會受到折磨，也不再拖累家人。

消息一出，不少網友對這起長照悲歌感到同情和理解，紛紛嘆「那種壓力真的常人無法理解」、「照顧病患不只需要時間金錢，更需要耐心」、「獨生子女面對這樣的處境真的辛酸，父母要照顧，兒女要養活不容易」、「未經他人，苦莫勸他人善」。

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