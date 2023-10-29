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遊香港被「1情況」嚇到…女搭港鐵見這幕心癢癢：這就是香港人素質？

香港01／ 撰文／布萊恩
一位網友於小紅書以「這就是hk人的素質嗎？」為題發文，指她日前乘搭港鐵時，看到車廂座位上有1張10港元紙幣，但竟然一直無人撿走，大讚香港素質。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友於小紅書以「這就是hk人的素質嗎？」為題發文，指她日前乘搭港鐵時，看到車廂座位上有1張10港元紙幣，但竟然一直無人撿走，大讚香港素質。情境示意圖。圖／Ingimage

路不拾遺是美德！有澳門女生於香港乘搭港鐵時，就被眼前一幕震撼到，原來車廂座位上有1張10港元紙幣一直無人撿走，直指「這就是hk（香港）人的素質嗎？搞得我好想撿但是無法下手」。貼文引來網友熱議，提醒原PO不要拾遺不報，否則可能犯法，「不要貪小便宜，不是你的終究不是你的」、「撿了後要交給員警」。

該澳門女生於小紅書以「這就是hk人的素質嗎？」為題發文，指她日前乘搭港鐵時，看到車廂座位上有1張10港元紙幣，但竟然一直無人撿走，大讚香港素質，「錢掉在地鐵座位上都沒人撿，搞得我好想撿但是無法下手」。

該澳門女生於小紅書分享搭港鐵經歷。圖／截自小紅書
該澳門女生於小紅書分享搭港鐵經歷。圖／截自小紅書

從原PO上傳的照片可見，車廂座位上有1張10港元紙幣，旁邊座位有乘客，但似乎未有發現或理會這張紙幣。

貼文引來網友熱議，提醒原PO不要亂撿，「因為有些人會故意丟些錢，去去霉氣的，所以不能撿，大額的交工作人員」、「不要貪小便宜，不是你的終究不是你的」。也有網友指出，若拾遺不報可能犯法，「撿了後要交給員警」、「未必是素質，是不敢」。

據香港《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人財產、意圖永久地剝奪該另一人財產，即屬犯盜竊罪，因此拾遺不報亦屬違法，一經定罪可處監禁10年。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 車廂 港鐵 澳門 小紅書

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