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原地幻想破滅！他和女友旅行驚見行李箱放「這一物」 網讚：排便超好用

香港01／ 撰文／彩虹糖
早前就有位港男在社交平台分享，看見同行女友帶去旅行的必備品令他感到錯愕，直言「竟然帶這樣東西去旅行」。情境示意圖。圖／Ingimage
早前就有位港男在社交平台分享，看見同行女友帶去旅行的必備品令他感到錯愕，直言「竟然帶這樣東西去旅行」。情境示意圖。圖／Ingimage

去旅行血拼的人都知道行李必定追求輕便，但部分人總是習慣有些小物品伴隨著生活，可能是毛娃娃、私家枕頭、小被被等。早前就有位港男在社交平台分享，看見同行女友帶去旅行的必備品令他感到錯愕，直言「竟然帶這樣東西去旅行」。女友還提議讓他去大便時試試，令港男十分不解，網友就為此揭開真實原因。

近日，一位港男在香港討論區分享與女朋友初次去旅行的經歷，他稱「幻想女生的行李箱裡一定很整齊很香，幻想真的是幻想」直到二人到達酒店後，「女朋友說肚子痛，一開房門叫他先上廁所吧。但她說不行我要開行李箱！」港男就很好奇究竟需要拿些什麼去洗手間，怎料「原來他的行李箱有張小小的折疊椅，類似人們排隊、排通宵拿去坐那種塑膠折疊椅。還等我幻想他的行李箱會很fancy呢（夢幻），誰知一開就看見一張折疊椅」對女友又整齊又香的行李箱幻想破滅。

港男極為不解，待女友「辦完大事」之後，就詢問她為何要帶塑膠折疊椅去旅行。「她說因為平時習慣了拉屎時要踩着一張凳子，如果沒有的話就不順暢。現在這麼輕便的很適合她帶著去旅行用」甚至邀請港男在酒店肚子痛想大便的時候可以一試，就會明白女友指暢順的意思。

港男得知後極之不理解，網友紛紛留言為港男解疑：「抬高腳是會通暢點是真的，所以幹嘛蹲式廁所比坐式廁所拉得舒服點是有道理的，個人習慣」、「看書說有幫助」、「幫助拉直腸子，容易排便」。其實，早有不少人印證過這個動作確實可以更易排便。亦有不少醫學根據，因為當腿放上凳，身體和大腿型成小於35度角，令腹壓變大，肛門括約肌就無法抵擋腹壓，而有助排便。

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文章授權轉載自《香港01》

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