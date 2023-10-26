比專門店便宜10倍！女GUCCI包拉鍊壞掉竟寄給淘寶店 網不挺：不怕調包？

這麼貴買袋子裡買個名牌袋總要好好「疼愛」，但當手袋出現磨損、拉鍊出現問題時，通常都是第一時間送去專門店或專業護理店護理，但你又夠不夠膽把價值幾萬的名牌手袋送去淘寶店護理？

近日有位港人在FaceBook社團「淘寶高興share」分享其奇葩淘寶體驗，事源事主的Gucci手袋的拉鍊出現問題，導致無法正常使用，但有買名牌手袋的都知道，專門店有機會過了維修期後，要自己附上高昂維修費之外，有機會換條拉鍊也要等上好幾個月，在詢問專門店後，在香港換條拉鍊要價$1800（約7450台幣），事主竟心生一計把手袋送去淘寶專門修理名牌袋店。

而該專門修理名牌袋店收費竟便宜香港專門店十倍，只要價$180（約745台幣），事主就趁周末剛好上深圳玩，順道把手袋快遞到該淘寶修理名牌店，而該店只用了三天就完成修理並快遞送到香港，事主更在Facebook群組介紹該淘寶修理名牌店予各大網友參考，「店名很搞笑，叫包拯」，但網友反應卻大相徑庭。

一位網友的Gucci包包拉鍊出問題，導致無法正常使用，在詢問專門店後，得知在香港換條拉鍊要價$1800（約7450台幣），網友竟心生一計把手袋送去淘寶專門修理名牌袋店。圖／截自臉書

該貼文下面吸引不少網友在下面留言，網友留言反應兩極，因為拉鍊是其中一個鑒定點之一，大部分網友質疑真假、「換包」等風險，亦有別人驚歎去專門店維修價錢太貴，「有沒有把你正貨掉包變假貨？」、「專門店維修收$1800？我以前LV換拉鏈才$90」、「我善良地說間店沒換了個袋，但袋子里換完條拉鍊還是不是真貨？」、「為什麼不是羅湖城直接買個高仿？」。

雖然大部分網友質疑事主這個舉動，但也有少部分網友力撐事主，「包拯很有名，維修和洗袋都做的很好」、「可否分享連結」、「只有窮人才這麼著急『換了非原廠零件就不是真』」。

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文章授權轉載自《香港01》