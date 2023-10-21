半夜搭港鐵...小紅書男僅有大鈔情急問路人借錢 對方即刻這樣做極感動

情急之際若有人伸出援手，的確令人感到非常窩心。最近1名大陸男子在小紅書發文，分享在香港遇上的好人好事，他上周六（14日）晚上11時，打算由中環乘搭港鐵到太古，由於夜已深，站內找不到職員，但他身上只有100元(約400元新台幣)和500元(約2000元新台幣)紙鈔，卻一直無法為八達通充值，情急下只好找路人幫忙。未料他一開口，1名男子便立即替他買車票，更堅持說不用轉賬，讓他非常感動，事後在貼文直言：「香港人都這麼好嗎？」

原po周日在小紅書發文，稱本月14日晚上約11時，於中環港鐵站打算充值其八達通，當時他身上僅有100和500元紙鈔，卻一直未能成功加值，也沒有足夠的硬幣買票，而該站無法使用微信和支付寶，加上已接近結束營運的時間，「人工服務下班了」。

原po非常着急，剛好有1名穿着拖鞋和戴帽的「帥氣小哥」走過，他便上前問對方能否幫忙買車票，沒想到對方一口答應，「還堅持說不用轉錢了，小數目」。原po最後只好把手上所有的硬幣全部給予該名熱心男路人。

這次經歷讓原po大感窩心，更直呼「香港人都這麼好嗎？」。貼文一出，亦引來許多網友分享自身經歷，留言稱「香港熱心幫人的很多」、「其實大多數人真挺好的，我樓下的物業複印一兩次我沒有零錢她甚至直接不收我的錢」、「我上次在香港的屈臣氏也遇到好心店員了，她人真的好好」。

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文章授權轉載自《香港01》