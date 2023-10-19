擔心賭鬼兒沒錢！7旬老婦賣房睡路邊 每月逾2萬退休金全給不肖子

今年5月份開始，上海浦東新區一名七旬老婦賣房給兒子還債後就一直露宿在小區花園的露天長椅上，因為吃喝拉撒都在同一處，臭氣薰天引發當地民眾關切。

據了解，該老婦曾是該小區居民，2018年為替40多歲的兒子還賭債賣掉了房子，母子倆搬到了上海奉賢區。可後來奉賢的房子也為了還清兒子賭債賣掉了。老婦無家可歸，每個月5千元（人民幣，約新台幣22140元）的退休金也都給兒子，寵孩子寵過頭，當地員警和居委會想要幫忙也無從著手。

據了解，老婦因為已經年屆七旬，身體不好，佝僂的脊背導致她只能坐在社區的花園長椅上睡覺，吃喝拉撒也都在小區裡解決，情況已經持續半年。上海浦東滬東街道表示，由於老人的戶籍不在該街道，也不是壽二小區居民，曾幫阿婆聯絡養老院或租房，但被拒絕。

此外，老婦甚至把每個月近5000元的退休金都給兒子，同樣無家可歸的兒子則每天在其牌室混日子和賭博，每個月只給留給老婦300元（約新台幣1328元），當地員警曾幫老婦找了1000元人民幣（約新台幣4428元）的房子住，但老婦擔心這樣會影響兒子，害兒子以後沒錢花，所以拒絕。

浦東新區壽二小區業主王女士指出，老婦的兒子賭博欠了一屁股債，為了還錢總老婦前後共賣了2棟房子，鄰居們覺得很可憐，常常給老婦一些衣服和食物，沒想到善行被老婦的兒子知道後竟被威脅「再去幫忙就要遭報復」，讓鄰居不太敢幫忙。

浦東新區壽光路第二居民區黨總支書記陳嫻則指出，老婦把房子賣了後，其實曾這裡租住了一段時間，後來因為付不起房租就被房東趕走了，「她對這裡有感情，不肯離開」。陳嫻表示，老婦同樣也拒絕去養老院。

居民委員諮詢法律中心工作人員指出，若老婦想得到更多幫助，需要到戶籍所在地的相關部門，主張兒子不履行撫養義務，變更權利後，就能得到救助。不過，法律中心工作人員無奈表示，依老婦的態度，雖然旁人願意幫忙，也完全無計可施，目前只能維持現狀。

網友點評：「慣子如殺子！」、「可憐天下父母心！如此啃老，不如不生！」、「一點都不同情，她自己對兒子的溺愛造成現在的境遇，自己一手造成的」、「教育兒子出了問題，導致晚景淒涼」、「為什麼不捉賭博的兒子，這擺明是虐待老人了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》