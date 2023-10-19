來台2年仍難適應！陸生驚「台日不是同層次」 網：沒能克服都走了

不論讀書還是工作，民眾到外地生活難免會有水土不服的狀況，需要一段時間來適應。日前就有一名大陸網友分享到台灣留學的經驗，他表示，已經來台1個多月，沒想到還是水土不服，反覆出現便秘、腹瀉、脹氣的症狀，只好上網求助鄉民，是否有方法能徹底解決腸胃不適。

一名網友在小紅書以「來台灣水土不服了」為題發文，他指出，最近到台灣交換留學，自己身為北方人很習慣乾燥氣候，因此一抵達溼氣重的台灣立刻水土不服，且狀況持續了1個多月，上課有時會突然腸胃不適，連同學約吃飯都去不了，情緒常處於崩潰邊緣，反觀身邊的人幾乎沒有類似症狀，讓他苦嘆「真的很影響生活、學習」。

原PO進一步說明，本身老家在大陸陝西省西安市，來台前有一段時間待在日本廣島，西安跟廣島差不多，也都是夏天熱、冬天冷，自認對日本的潮濕適應良好，「沒想到台灣的濕熱根本不是一個層次」。

貼文曝光後引發許多網友共鳴，「大學讀了2年也受不了，台北只適合玩，不適合居住」、「大學時也有北京來的同學水土不服，到最後都沒能克服就回去了」、「來了7、8年我也還沒適應，中醫說是體質、地域、飲食關係」、「我在上海住十多年，最近回來台灣已經病了3個月」、「9月天天高溫、下雨，一下子就不舒服了」、「我感覺就是氣候問題」、「台灣夏天潮濕悶熱，容易蕁麻疹，還要注意各種過敏，皮膚、鼻子等等」。

也有過來人提供克服水土不服的解方，「台灣的中醫治療水土不服特別強」、「拿家鄉的水和台灣的混在一起喝，可以慢慢緩解不適」、「平常每日可以吃酵素，腸胃會好很多」、「沙士加鹽試試看」、「去附近的廟宇拜拜一下」、「天天除溼」。