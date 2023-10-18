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色字頭上一把刀！砸逾8千萬包養正妹反被綠 董座成笑柄悲慘結局曝

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸江蘇省無錫市一名已婚的江姓董事長，豪砸8800萬包養周姓正妹。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸江蘇省無錫市一名已婚的江姓董事長，豪砸8800萬包養周姓正妹。情境示意圖。圖／Ingimage

色字頭上一把刀！大陸江蘇省無錫市一名已婚的江姓董事長，原先經營一家企業，早已事業有成、不愁吃穿，不料在網路上結識一名26歲周姓正妹，兩人迅速看對眼成為情侶，江董豪砸人民幣2000萬元（約新台幣8800萬元）包養周女，期間女方卻愛上酒店男模，沉迷酒色與賭博，甚至進一步詐騙江董，導致其資金鏈斷裂、企業陷入危機，直到董座兒子發現真相後，整起事件才東窗事發。

根據陸媒「荔枝新聞」報導，已婚江姓董座在江蘇經營一家公司，卻因為大手筆包養年輕貌美的周姓嫩妹，經濟已不堪重負，隨後又被周女以辦理貸款、投資工程賺錢等等名目詐騙錢財，共約人民幣2000萬元，使公司資金周轉不靈、近乎破產，被當地法院列為失信人員，受到信用懲戒。

在包養期間，周女經常去酒店消費，一晚可以花上人民幣幾十萬元（至少新台幣40萬元），還因此愛上酒店男模，揮霍江董給的零用錢養「小狼狗」幫其衝業績，終日沉迷於聲色場所，不到一年就花了高達人民幣450萬元（約新台幣1980萬元）。

江董驚覺被當成「提款機」後，周女簽下了人民幣400萬元左右（約新台幣1700萬元）的借據，隨後便回湖南省老家結婚生子，但仍捨不得江董這條「大魚」，因此繼續維持不倫的包養關係，索要錢財用於買車、買房、生活消費、賭博。

之後江董向周女坦言，自己已借貸無門，無法再繼續包養對方，周女便轉而以貸款、投資工程等名義，編造各種理由騙取江董錢財。檢察官指出，江董找兒子借錢時含糊說了原委，被兒子斷言肯定受騙上當了，於是打電話去合作公司確認，這才發現該公司的財務人員就是周女老公，整起事件因此曝光，目前周女也已因涉嫌詐騙被起訴。

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