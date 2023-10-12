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隨地大小便？長沙灣站月臺巨型「黃金」照瘋傳 港鐵這樣回應

香港01／ 撰文／布萊恩
本港網絡瘋傳1張照片，指港鐵長沙灣站月台地上有大便。（示意圖／Ingimage）
本港網絡瘋傳1張照片，指港鐵長沙灣站月台地上有大便。（示意圖／Ingimage）

港鐵月臺有大便？香港網路瘋傳1張照片，指港鐵長沙灣月月臺地上有大便，網友看後直呼噁心、過分，「佩服他人來人往都做得出來？」、「那麼急？」。也有網友笑言可能是「巧克力包」、「街頭藝術品來著」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，周三下午（10月11日）大約12時45分，長沙灣站職員發現荃灣線往中環方向2號月臺有汙物，職員即時安排清理及消毒。港鐵指出，致力為乘客提供方便舒適出行體驗，呼籲乘客配合，共同營造清潔及舒適乘車環境。

有網友週三（10月11日）下午1時許於Facebook社團「Go Go Shatin」以「CXS💩💩」為題發文，指港鐵長沙灣站月臺有大便。

照片見到，長沙灣站月台近扶手電梯位置、名字牌下方地上有一坨啡黑色物體，疑似大便，落在灰白色地板上格外顯眼。（Facebook群組「Go Go Shatin」）
照片見到，長沙灣站月台近扶手電梯位置、名字牌下方地上有一坨啡黑色物體，疑似大便，落在灰白色地板上格外顯眼。（Facebook群組「Go Go Shatin」）

照片看到，長沙灣站月臺近扶手電梯位置、名字牌下方地上有一坨咖啡黑色物體，疑似大便，下在灰白色地板上格外顯眼；而對比地上格子，該咖啡黑色異物佔據了一邊角落凸起，可算巨型。當時附近沒有乘客，相信正值非繁忙時間。

不少網友看過照片直呼噁心、過分，「佩服他人來人往都做得出來」、「那麼急？」、「沒人管？」。也有網友笑言，「巧克力麵包啦」、「街頭藝術品來著」、「長沙灣搞長沙」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，周三下午（10月11日）大約12時45分，長沙灣站職員發現荃灣線往中環方向2號月臺有汙物，職員即時安排清理及消毒。港鐵指出，致力為乘客提供方便舒適出行體驗，呼籲乘客配合，共同營造清潔及舒適乘車環境。

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文章授權轉載自《香港01》

港鐵 異物

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