聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚！港男深圳挑戰「全生宴」生蟹生蝦還有呢 下場震撼網友
沒有勇氣及強健體魄，恐怕難以挑戰這些美食！有港男於「深圳吃喝玩樂資訊關注組」發文，顯示自己挑戰了「全生宴」，包括生腌蟹、瀨尿蝦、生蠔等，全部加上辣椒辣油「滿堂紅」。而原po挑戰後報告「戰況」，形容自己「還健在，第二日沒有肚子痛」。
貼文引來網友熱議，直呼恐怖，「全生宴，好恐怖」、「再美味也沒膽試！」、「拿命博」，也有網友提醒，「小心，有機會不是肚痛腸胃炎這麼簡單，而是急性肝炎」。
該港男於Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」上傳「全生宴」照片，指其大陸朋友招呼他吃這些菜式，「希望不好肚子痛」。
照片見到，這「全生宴」包括生腌蟹、生蝦、生蠔等，全部加上辣椒辣油，紅紅的賣相看似相當辛辣。而原po挑戰「全生宴」後報告「生還戰況」，形容「第一次食，我還健在，第二日沒有肚子痛」。
不少網民看後驚呼恐怖，「全生宴，好恐怖」、「再美味也沒有膽試！」、「拿命博」、「自殺特攻隊」、「好東西，但不是個個人受得！」、「我老公多年前試過，未過關已拉肚子到七彩」。也有網友認為是平常事，「我媽成日整，由小吃到大，這些人真的沒常識，少見多怪」。
另有網友提醒原po小心身體，「小心，有機會不是肚痛腸胃炎這麼簡單，而是急性肝炎」、「我見到一碟痛風，一碟尿酸，一碟三高，一碟急性中毒」、「挑戰肝腎能力」。
延伸閱讀：
天價西貢海鮮餐？11人收$2.1萬大陸女震驚呼貴 最不滿這項收費
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言