驚！港男深圳挑戰「全生宴」生蟹生蝦還有呢 下場震撼網友

沒有勇氣及強健體魄，恐怕難以挑戰這些美食！有港男於「深圳吃喝玩樂資訊關注組」發文，顯示自己挑戰了「全生宴」，包括生腌蟹、瀨尿蝦、生蠔等，全部加上辣椒辣油「滿堂紅」。而原po挑戰後報告「戰況」，形容自己「還健在，第二日沒有肚子痛」。

貼文引來網友熱議，直呼恐怖，「全生宴，好恐怖」、「再美味也沒膽試！」、「拿命博」，也有網友提醒，「小心，有機會不是肚痛腸胃炎這麼簡單，而是急性肝炎」。

該港男於Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」上傳「全生宴」照片，指其大陸朋友招呼他吃這些菜式，「希望不好肚子痛」。

照片見到，這「全生宴」包括生腌蟹、生蝦、生蠔等，全部加上辣椒辣油，紅紅的賣相看似相當辛辣。而原po挑戰「全生宴」後報告「生還戰況」，形容「第一次食，我還健在，第二日沒有肚子痛」。

不少網民看後驚呼恐怖，「全生宴，好恐怖」、「再美味也沒有膽試！」、「拿命博」、「自殺特攻隊」、「好東西，但不是個個人受得！」、「我老公多年前試過，未過關已拉肚子到七彩」。也有網友認為是平常事，「我媽成日整，由小吃到大，這些人真的沒常識，少見多怪」。

另有網友提醒原po小心身體，「小心，有機會不是肚痛腸胃炎這麼簡單，而是急性肝炎」、「我見到一碟痛風，一碟尿酸，一碟三高，一碟急性中毒」、「挑戰肝腎能力」。

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文章授權轉載自《香港01》