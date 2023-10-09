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一咬就爆！女吃烤栗子被炸到起水泡 網曝慘痛經驗：皮都掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有女子吃烤栗子時，被意外炸傷，害得她嘴巴腫到張不開。圖／擷自《半島都市報》
大陸有女子吃烤栗子時，被意外炸傷，害得她嘴巴腫到張不開。圖／擷自《半島都市報》

隨著秋天的到來，許多人便聯想起「糖炒栗子」。根據陸媒《半島都市報》報導，中國大陸青島市有女子在吃烤栗子時，因栗子突然爆炸，導致她嘴裡起水泡，甚至腫到張不開嘴。

報導稱，大陸青島有位人夫到市場買了烤栗子，帶回家後因覺得栗子不好剝，就重新將其放進烤箱加熱。然而，之後妻子見烤盤中有顆烤焦的栗子，想進一步確認還能否食用，便將其咬了一口，該栗子瞬間在她嘴裡炸開。

報導說明，女子後來嘴巴起了水泡，甚至腫到張不開嘴。建議民眾在食用栗子時，應等涼了再吃，加熱前也可在栗子上切口，防止栗子爆炸。

新聞一出，不少網友慶幸女子沒有出大事，「好危險啊…幸好沒大事」、「天啊，當然要先切個口啊！」、「烤栗子、烤紅薯都要小心，別燙傷嘴巴」、「樂觀一點，至少沒把牙炸掉！補牙老貴了」。

也有網友分享過去吃栗子的慘痛經歷，「想當年我媽媽拿烤箱烤栗子，門被炸開好幾回，像小炮彈一樣」、「我前兩天剛被炸，剛出鍋沒開口的，一口咬下去，瞬間嘴角兩個大水泡，到今天還沒好」、「我也被炸過，還好炸的口向著外面，沒在嘴裡炸，現在都有陰影」、「我也被炸過，整個右側的口腔皮都掉了，疼死我了，記憶深刻」。

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