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就愛在鼻孔裏挖呀挖 斯文男感染病毒腫成「豬頭」

香港01／ 撰文：孫聖然
北京一名長相斯文的男子，因長期挖鼻孔導致鼻腔黏膜受損，而感染丹毒，其面部亦受此影響腫脹成「豬頭」模樣。（影片截圖）
北京一名長相斯文的男子，因長期挖鼻孔導致鼻腔黏膜受損，而感染丹毒，其面部亦受此影響腫脹成「豬頭」模樣。（影片截圖）

北京一名長相斯文的男子，因長期挖鼻孔導致鼻腔黏膜受損，而感染丹毒，其面部亦受此影響腫脹成「豬頭」模樣。

據內媒報道，今年33歲的鄭姓男子，有長期挖鼻孔的習慣，且有便秘症狀。近日因感到鼻子腫脹，並觸摸到腫大的淋巴結，前往醫院檢查但被誤診為扁桃體發炎。

及至翌日，鄭男的整個面部腫脹，眼睛睜不開，疼痛感明顯，即時赴醫院就診，最終被診斷出感染丹毒。網傳照片顯示，他的眼皮紅腫到眼睛只能睜開一縫，嘴唇變成「香腸嘴」，面部皮膚還伴有甩皮。

醫生表示，丹毒可能是因長期挖鼻孔致黏膜受損、經常便秘加上壓力過大毒素排不出去導致感染。目前，鄭男經過中西醫結合治療並謹遵醫囑，亦於病發7天後消腫，現時已基本康復，面部還有些紅印在做光療。

網民觀點：

「我有個朋友愛吃鼻屎會不會出大問題。」

「不摳鼻子那鼻屎咋辦，我以為每個人都會挖鼻屎。」

「我以前愛摳鼻子，摳出個鼻竇炎來。」

「聽說經常摳鼻子還容易老年癡呆症不知道真的假的。」

「鼻子不能摳，鼻子位於危險三角區內，兩個口角至鼻根的三角區即危險三角。」

據公開資料顯示，丹毒（erysipelas）是一種涉及真皮淺層淋巴管的感染，主要致病菌為A群β溶血性鏈球菌。誘發因素為手術傷口或鼻孔、外耳道、耳垂下方、肛門、陰莖和趾間的裂隙。皮膚的任何炎症，尤其是有皸裂或潰瘍的炎症為致病菌提供了侵入的途徑。

病人的典型症狀包括高燒、顫抖、寒顫、疲倦、頭痛、嘔吐以及初期感染48小時內的一般病症。皮膚的紅斑病變迅速地增大，紅斑的邊緣界限明顯且凸起。紅疹腫大、灼熱、較硬，有疼痛感，外觀類似橘皮。更嚴重的感染會導致囊皰、水泡以及瘀點，也可能有皮膚壞死。淋巴結可能會腫大，可能會造成淋巴水腫。

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文章授權轉載自《香港01》

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