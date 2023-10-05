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不滿樓上噪音…狂男「飛簷走壁」單手抓桿危站23樓欄杆 與鄰居隔空對罵

香港01／ 撰文／夏洛特
公屋住戶疑似不滿樓上鄰居製造噪音，竟於23樓爬上欄杆，於天井處探身而出，與24樓住戶叫囂互罵。當時他只用單手抓住欄杆，踩著拖鞋，畫面非常驚險！（示意圖／Ingimage）
公屋住戶疑似不滿樓上鄰居製造噪音，竟於23樓爬上欄杆，於天井處探身而出，與24樓住戶叫囂互罵。當時他只用單手抓住欄杆，踩著拖鞋，畫面非常驚險！（示意圖／Ingimage）

如鄰里時常製造噪音，的確很是惱人！近日網上流傳一張照片，有公屋住戶疑似不滿樓上鄰居製造噪音，竟於23樓爬上欄杆，於天井處探身而出，與24樓住戶叫囂互罵。當時他只用單手抓住欄杆，踩著拖鞋，畫面非常驚險！有網友指男子此舉甚是危險，「他穿拖鞋了啊哥哥，用力也沒用了！腳一滑就…」、「哇…街坊有什麼事回來再說，很危險啊」。

該網友日前在facebook群組「青衣街坊說謊會」發文，表示於大廈23樓看到有赤膊男子於天井欄杆旁與上層住戶對罵，指責對方製造噪音長期影響，結果竟然爬上欄杆，與對方對罵，「他就這麼爬上去對著那戶人開罵」。從照片可見，男子腳踏拖鞋，站在欄杆之上，大半個人伸出圍欄外，他左手垂在身側，僅靠右手抓住1根垂直的鐵杆，場面甚是危險。

網傳有公屋住戶不滿樓上鄰居製造噪音，於23樓天井爬上欄杆，探身而出，與24樓住戶互罵。（「青衣街坊吹水會」FB圖片）
網傳有公屋住戶不滿樓上鄰居製造噪音，於23樓天井爬上欄杆，探身而出，與24樓住戶互罵。（「青衣街坊吹水會」FB圖片）

樓主表示，「這裡23樓啊…看得都嚇人」，又指他看到後已通知樓下保安，而男子之後亦已爬下欄杆再上門與樓上鄰居互罵。他又透露，男子與樓上鄰居並非首次因噪音問題爭執，2周前的某天淩晨1點至2點間，亦曾喝罵了半小時。

他續指，能理解「長期受躁音真挺難以忍受」，不過人身安全更重要，「今天還是星期天，但要罵直接上層樓去他門口，也好過這樣爬上去啊。一個不小心真的怎麼了，看見都覺得危險啊」。

事件引起網友熱議，有眼利網友就認出男子身後的天井設計，推斷事件發生於長青村， 「（青衣公屋）行長青是井字型」。不少人都認為長期受噪音滋擾的確容易令人情緒緊繃，但就認為應選擇安全方法，如報警或向房屋署投訴，「報警會不會好一點」、「一會兒贏了這場架，輸了一條命，那就沒必要了」、「樓上噪音是好難忍受的」、「噪音真的好難熬，易地而處，想想別人，別這麼自私」。

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文章授權轉載自香港01》

噪音 鄰居 香港

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