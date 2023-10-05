快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拾荒舅外甥結婚包13萬 含淚吃剩菜獨坐一桌

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自抖音
擷自抖音

無論職業高尚與否，都該受尊重！根據抖音披露，一名年約中年的拾荒者，在自己的外甥結婚時包了3萬元人民幣（約台幣13萬），到場參加婚宴，沒想到竟被羞辱，外甥因為瞧不起拾荒舅舅的職業，讓他單獨吃一大桌的「菜尾」，情景十分堪憐。

在華人傳統的結婚儀式中，男方的舅舅地位十分重要，在喜宴上，禮應由新郎邀請大舅舅和大舅媽在喜宴中坐大位，台灣也有諺語稱：「天上天公大，地上母舅大」，新人結婚還必須親自送帖邀請表示尊重。

但中國近日在抖音上流傳著一則影片，畫面中一名滿臉皺紋的拾荒者，前來參加外甥的婚禮，為了道喜，還包了3萬元人民幣（約台幣13萬）的大禮，但卻看到他在婚宴上被安排一個人獨自坐一大桌吃飯，並且桌上擺的全都是剩菜剩飯，只見拾荒舅舅一句話也不說，安靜地一口一口吃下這些剩食。

根據《搜狐》報導，舅舅以拾荒維生，並未結婚，也未有女友，自己一個人生活雖然拮据，但在外甥結婚時，卻沒有委屈了外甥，還拿出多年拾荒而得的積蓄，大手筆地包了3萬人民幣（約13萬新台幣）的紅包大禮。

但到了外甥家，首先被以為何「來那麼晚？」冷嘲熱諷，舅舅雖然來遲，也未錯過開席時間，但卻被外甥拿遲到當藉口安排獨坐一桌。沒想到奇怪的位子安排就算了，這名外甥為舅舅端上來的菜竟都是別人吃剩下的菜飯，舅舅未在外甥的大喜之日動怒，一個人默默含淚坐著吃飯。

同場喜宴的來賓都認為外甥做的有點過分了。在母親過世後竟如此「款待」舅舅，舅舅包了大禮竟連一口熱飯也吃不上，十分堪憐。

結婚 喜宴 紅包 拾荒

延伸閱讀

桃園被颱風假排擠！市民怒刷市長臉書：風雨和台中一樣

最正小三遭醫師情夫告到破產 同遊布拉格發現手機「驚人內幕」

4歲女童在超市想買巧克力喝 下一秒掛在冰箱上觸電身亡

中風婦被發現體內多處埋「魅力針」 到死都不肯讓醫師拔除

相關新聞

拾荒舅外甥結婚包13萬 含淚吃剩菜獨坐一桌

拾荒者在自己的外甥結婚時包了3萬元人民幣（約台幣13萬），到場參加婚宴，沒想到竟被當場羞辱，外甥因為瞧不起拾荒舅舅的職業，讓他單獨吃一大桌的「菜尾」，情景十分堪憐。

搭到這台車別投訴…重慶父帶癱兒載客 3個月道歉1800次

53歲重慶網約車師傅易和平，帶著25歲的腦性麻痺兒子跑車，每次乘客上車前他都會致歉，「對不起，副駕是我兒子，他病了，您可...

新娘緊急中斷婚禮只為一原因 網齊讚：真正的天使

婚禮是人們一生中最重要的日子之一，不過日前大陸山西省一名新娘在婚禮進行到一半，突然中斷儀式衝下台，原來是參與婚宴的一名女童因高燒而抽搐，正好新娘身為護理師，第一時間查看孩子的情形，並協助物理降溫，讓網友大讚她的愛心舉止，並稱她為「最美新娘」。

貼紙條「家有喜事」霸占車位！車主見2物秒熄火：歡迎下次光臨

人家辦喜事，關我甚麼事？大陸有車主到達停車場時，發現自己原有的車位竟被另１輛車霸佔，該車於擋風玻璃貼上紙條，表示家有喜事，盼獲寬容佔用車位1天。車主本來心有不快，畢竟對方有喜事也與她無關，不料拿開紙條後發現對方居然貼心留下2樣物件作出「補償」，讓她馬上消氣並歡迎對方「下次光臨」。網友知悉真相後，紛紛笑指反應和原po一樣，「只要錢到位，男才女貌早生貴子！」、「只要大家都獻出一點，世界就會變成美好的人間」。

母中秋撥亡兒電話號碼 浙警接到陪聊天撫慰10年思念

中秋節當天，浙江省龍遊縣溪口派出所值班民警突然接到一通陌生的電話，原來是一位阿姨撥通已故兒子的號碼，阿姨的兒子已經過世十...

只能一人舔一口？老闆拿1盒月餅叫同事分著吃 他打開傻眼：公司有40人欸

月餅由中秋前吃到中秋後都未必吃得完。有打工仔日前發文，笑稱老闆拿了1盒月餅回公司說分給同事吃，但盒內只有4個…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。