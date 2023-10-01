只能一人舔一口？老闆拿1盒月餅叫同事分著吃 他打開傻眼：公司有40人欸

月餅由中秋前吃到中秋後都未必吃得完。有打工仔日前發文，笑稱老闆拿了1盒月餅回公司說分給同事吃，但盒內只有4個，而公司多達40多人，當時忍得很辛苦，只敢在心底揶揄「五餅二魚嗎」。網友爆笑指可以「搾成汁」分發，「每人舔一下」，惟部份人覺得月餅不是人人都吃，其實切完分好也夠吃，「其實真的夠，有的人不吃」。

該打工仔投稿至facebook群組「奴工處」，指日前老闆分發月餅，「拿了盒月餅（4個）出來，說要分給同事吃」，但公司同事其實多達40多人。他一聽後忍得很辛苦，始終不敢說出口：「五餅二魚咩。」

事件令網友笑翻，考慮如何分發，「笑死我」、「小學標準答案：搾成汁」、「打汁用超市試吃杯派」、「分給同事舔，每人舔一下」。有人笑言自己老闆分月餅情況類似，但分了2盒，「看到其他公司也是這樣，我感覺好過了點，原來不是只有我老闆才這樣…」。另有人大曬公司「月餅隨你拿」，而且老闆還讓他們提早下班。

不過，部份人覺得老闆做法沒有問題，「月餅可能一塊分成12都夠，隨便吃吃就好」、「切完放在茶水間自便吧，這些東西或者禮物不都是這樣」，還指月餅不是人人愛吃，「一塊分成8小塊都有32份，1/4個卡路里跟一碗飯一樣」。

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文章授權轉載自《香港01》