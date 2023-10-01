快訊

土耳其首都與國會發生恐攻 2員警受傷、該地區遭封鎖

亞運棒球／奇怪規定！先發投手預告只需講左或右 吳總笑答：都不講更好

兩大原因 多家產險業者對承保特斯拉打退堂鼓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

突發性頭痛3天後…35歲英文師竟「忘掉所有單字」 醫證實患這種病致急性癡呆

香港01／ 撰文／喬納森
大陸江蘇有35歲英文女老師早前出現突發性頭痛，而在短短3天後，她竟將畢生所學的英文單字詞彙，忘得一乾二淨，家人立即帶她求診，發現患上自身免疫性癡呆造成認知障礙。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸江蘇有35歲英文女老師早前出現突發性頭痛，而在短短3天後，她竟將畢生所學的英文單字詞彙，忘得一乾二淨，家人立即帶她求診，發現患上自身免疫性癡呆造成認知障礙。情境示意圖。圖／Ingimage

大陸江蘇有35歲英文女老師早前出現突發性頭痛，而在短短3天後，她竟將畢生所學的英文單字詞彙，忘得一乾二淨，家人立即帶她求診，發現患上自身免疫性癡呆造成認知障礙。幸而女老師獲得適當治療，癡呆症狀快速退去，認知水準恢復到發病前的正常水平，不過病因仍未找到，依然存在復發風險。

綜合大陸媒體報導，事主為來自揚州的35歲英文女老師，由於她出現疑似癡呆症狀，連最熟悉的英文單字都全忘了，家人發現她不對勁，急忙將她送往揚州大學附設醫院做檢查。

醫院神經內科副主任許笑天表示，「女病人是一名英語老師，但是她到醫院的時候已經一個英語單詞都不記得了」，他隨即替女病人進行腦部磁力共振等檢查，臨床表現為快速進展性癡呆，從影像看到異常病灶信號，再經腦脊液測試，臨床初步診斷為自身免疫性腦炎導致的癡呆症。

許笑天指，自體免疫性腦炎主要是自體免疫系統異常，產生攻擊自身腦組織的特異性抗體。自體免疫性腦炎患者在病發前會有類似感冒症狀，之後就會出現像是認知障礙、精神行為異常、記憶力下降、癲癇及語言障礙等症狀。

不過許笑天指，女病人癡呆症雖然已治好，但仍未找到她的自身免疫性腦炎病因，依然會存在復發機會。

延伸閱讀：

奪命車禍！11歲男童駕電單車接載12歲朋友 意外墮山坡 1死1重傷

恐怖！美國少年行山讓路予遊客拍照 意外墮崖致脊椎骨折大難不死

文章授權轉載自《香港01》

英文 頭痛 語言 教師

延伸閱讀

鐵飯碗摔不破？教師高薪又有寒暑假人人羨 他曝辛酸內幕：「這些人」才爽

不尊重老師？陸生來台見這景象直呼「文化差異」 台妹曝原因：講求自律

買房不住卻另租別屋？ 內行人曝聰明做法「睡飽飽又賺1萬」

衣褲得重買！下機後發現行李全不見 韓旅客搭沙國航班轉機慘遇出包

相關新聞

突發性頭痛3天後…35歲英文師竟「忘掉所有單字」 醫證實患這種病致急性癡呆

大陸江蘇有35歲英文女老師早前出現突發性頭痛，而在短短3天後，她竟將畢生所學的英文單字詞彙，忘得一乾二淨，家人立即帶她求診…

大學生上館子被收餐具費 「整組全帶走」引網讚：做了我不敢做的事

中國大陸部分城市的消費水平高，許多餐廳收費也逐漸離譜。根據陸媒《白鹿視頻》，大陸山東淄博有群大學生在吃飯時，被店家索取人民幣6元（約新台幣26元）的餐具費，認為店家作法不合理的他，在經過確認和商家討論後，決定將使用的餐具直接帶回家。

衰爆！她幫愛犬擠「肛門腺」 眼睛被噴一坨哭喊：痛到不行

不少有養寵物的人，都十分關心自家毛小孩。根據陸媒《中國網看點》報導，大陸北京有一女子在幫寵物柯基擠肛門腺時，分泌物不小心噴到眼睛，導致她眼睛感染，醫師也在事後忍不住直言「真是史無前例」。

影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑

中國大陸山西省驚傳縱火事件，一名女子到火鍋店用餐，居然一時興起拿打火機縱火，讓店內秒陷火海。更誇張的是，這名女子見情況不對勁，馬上收拾東西準備閃人。

不滿遊客拒買翡翠 陸導遊讓巴士停1小時威脅「不買就丟掉你們」

中國大陸貴州旅遊業亂象不斷，近日，再有民眾舉報指貴陽某旅行社導遊因遊客不買翡翠，竟巴車在服務區停留1小時，引發關注。周六（30日），貴陽市文旅局工作人員表示，已找到涉事導遊和旅行社，正在核查中。

2張相同號碼500元鈔票照片瘋傳 網友提金管局「辨鈔4式」

如果眼前有2張同號碼的紙鈔，按常識所想，最少有1張是假的，甚至2張都是假的！近日網上流傳2張相同號碼的500港元鈔票照片，引起網民熱議。由於2張鈔票序號都是「EQ637280」，故不少網友表示「假到爆」，並重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」去分辨紙鈔真偽，包括留意圖案、波紋、水印、金屬線及手感等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。