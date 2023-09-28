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21歲女到大埔公宅打肉毒桿菌 頭暈吞嚥困難入院疑醫源性肉毒中毒

香港01／ 撰文：江麗盈
（示意圖／Ingimage）
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衛生署衛生防護中心今天（ 27日）表示，一名21歲、過往健康良好的女病人，自9月22日起出現頭暈、雙眼下垂、四肢乏力和呼吸困難，至昨日（26日）因頭暈加劇和吞嚥困難到天水圍醫院急症室求診，獲轉介至博愛醫院，入院後其情況穩定，臨床診斷懷疑醫源性肉毒中毒

據她提供的資料，她曾於9月15日在大埔一公共屋村內的單位於小腿接受肉毒桿菌毒素注射，疑並非由醫生注射。署方正繼續調查。

非由醫生注射肉毒桿菌毒素打入小腿

衛生署衛生防護中心正調查一宗在本地注射肉毒桿菌毒素後疑似肉毒中毒個案，個案涉及一名21歲女病人，她過往健康良好，自9月22日起出現頭暈、雙眼下垂、四肢乏力和呼吸困難，至昨日因頭暈加劇和吞嚥困難，到天水圍醫院急症室求診，其後獲轉介至博愛醫院，臨床診斷懷疑醫源性肉毒中毒。

根據該病人提供的資料，她曾於9月15日在大埔一公共屋村內的單位於小腿接受肉毒桿菌毒素注射，疑並非由醫生注射，署方正繼續調查。

21歲女病人昨日（26日）到天水圍醫院急症室求診，臨床診斷懷疑醫源性肉毒中毒。（資料圖片）
21歲女病人昨日（26日）到天水圍醫院急症室求診，臨床診斷懷疑醫源性肉毒中毒。（資料圖片）

衛生署：毒素可擴散至注射部位以外範圍

衛生署指，肉毒中毒者的相關肌肉會受影響，肉毒桿菌毒素也可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、講話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

衛生署呼籲，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行，消費者應了解醫生的全名，並查察香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

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文章授權轉載自《香港01》

肉毒桿菌 中毒

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