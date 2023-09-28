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中秋節！親戚送月餅打開發現是「特別版」 網友：讓你不能轉手

香港01／ 撰文：李納德
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

中秋月餅是傳統，但同一味道容易吃膩！有網友在網上發文，指日前收到親戚送的月餅，打開卻發現是「混合版」，裡面配搭了另外兩個品牌蓮蓉月餅。親戚做法沒引來負評，許多人大讚可同時試多幾款「三併是貴的」，「傳說中的百鳥歸巢」兆頭很好，更有人指現時會多買幾盒月餅再重新組合，「我也是這樣送給老人家」。不過亦有留言笑指，這樣做可以「讓你不能轉手送給別人」。

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳圖片，稱日前收到親戚送的中秋月餅，打開后發現是3款不同月餅，其中有兩個為「原裝」，另外兩個為其他品牌。

貼文吸引逾2,000人點讚，形容是「盲盒」、「三餸飯crossover月餅」、「啲叫『精選禮盒』，多少人想都想不到」，認為親戚做法有心思，「某程度上，我好開心可以吃這麼多款不同的月餅。一家人高興share 」、「 可以試幾間不同的月餅 」 、 「正吧一盒試到3個品牌 」 ， 又認為好彩頭「傳說中的百鳥歸巢 」 、 「不是上年過了期的都無所謂，反而更好 」 。

樓主日前收到親戚送的月餅，裡面有不同牌子。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）
樓主日前收到親戚送的月餅，裡面有不同牌子。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

部份網友指，自己會特別買幾盒拆開來並，是不錯的做法，「我也是這樣送給老人家，買幾盒迷你月餅，混合不同味送出去，讓他們可以吃不同口味」、「我是這樣送，大爺要五仁，外婆要白蓮蓉」。

有人笑言親戚做法可以「讓你不能轉手送給別人，絕」，但提醒要留意食用限期，「買款不同日子，但過期未先」，想起也曾收過類似的特色月餅，「曾經打開是鳳梨包」、「當年有個親戚送，盒是聖安娜餅就是街市雜什麼牌子」。

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文章授權轉載自《香港01》

月餅 親戚 中秋

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