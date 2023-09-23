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港人日本拾獲八達通！欲交還港鐵樂富站 1點令網友憂「好心做壞事」

香港01／ 撰文：桃樂斯
有港人在東京旅遊時，於街頭拾獲八達通，並表示回港後將交予港鐵站職員，盼失主能早日前往認領。（FB「香港失物報失及認領群組」圖片）
有港人在東京旅遊時，於街頭拾獲八達通，並表示回港後將交予港鐵站職員，盼失主能早日前往認領。（FB「香港失物報失及認領群組」圖片）

人在外地拾到八達通，怎樣做才合適？有港人日前於東京旅遊時，於街頭拾獲八達通，故於本地網上群組發文，表示回港時將會帶同八達通，並交予港鐵站職員，希望失主能順利拿回失物。有網友大讚其熱心舉動，「好人好事，讚」、「千里送咭，物輕誠意重」；惟有留言質疑該張八達通或會為日本人所持有，擔憂攜帶返港後將會是好心做壞事，令卡主蒙受損失。

該名正在遊日的港人在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發貼文並附上3張圖片，指於東京上野駅附近拾到一張八達通卡，他表示將會於明日（24日）晚上乘坐夜機返港，後日（25日）下午便會拿去樂富地鐵站交還給港鐵站職員，盼失主能盡快前往認領。

貼文引來網友討論，有人讚揚原po熱心舉動，「他鄉遇故知」、「千里送咭，物輕誠意重」、「好人好事，讚」、「可能係千里姻緣由此起」；另有留言認為反正原po和失主都會途經機場，其他港鐵站未必最方便，「直接交機場站不是更好？」。

不過，亦有人擔憂八達通卡主若然為日本人，原po屆時將會是好心做壞事，「日本人都可以買八達通卡」、「如果是日本人得不償失」，所以提議原po可以交予日本警方以及上野站職員，或者「可補可以用八達通App看一下之前Transaction（交易）會不會有顯示哪邊買的？我未用過不肯定是否行得通」。

（FB「香港失物報失及認領群組」）

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文章授權轉載自《香港01》

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