《魔戒》9小時馬拉松電影票秒殺！ 影迷開「天價」搶票 網友：有病？

講到必看的電影系列就當然少不了《魔戒》啦！英皇戲院日前宣布將《魔戒三部曲》重製並以連續9小時「馬拉松式」播放，觀看者除了能夠爆米花吃到飽之外，觀看後還獲得一張「成功挑戰』的證書，消息一出即讓影迷瘋狂，全院瞬間幾乎滿座，有網友不停跪求加場，甚至於拍賣網上出「高價」求票！

英皇戲院日前宣布將於9月23日上映1場全新4K IMAX重製版《魔戒三部曲》，電影將以「馬拉松形式」播放，連續播足三集時長共558分鐘，即足足超過9小時！入場的觀眾除了能夠獲得特別的紀念品外，「成功挑戰」電影馬拉松的話，還會得到一張「證書」做紀念，和能夠參與遊戲贏取飛往「紐西蘭」，親看遊覽魔戒的取景地。此外，入場觀眾還會有一定數量的飲品、熱狗、甜甜圈等食品提供，還有「無限添加的爆米花」，讓大家能夠實現「爆谷放題(爆米花吃到飽)」。

電影將於9月23日尖沙咀ISQUARE上映，整個活動由早上10時20分開始至晚上10時20分結束，票價每張為$600港元(約2400新台幣)。然而當上映的消息一出，隨即引起大批網友「搶票」，從官網的座位表上看，可看到所有中間位置都均已售罄，全院近乎滿座，就連最前的頭三排都均大量售出！

買不到心儀位置的網友，甚至於旋轉拍賣網上出價「誠徵」電影票，以「原價加1200」，「額外加$800」的「天價」來搶購電影票，可見有不少網友都是《魔戒》的忠實粉絲。對此有網友不斷跪求戲院能夠「加場」，「加開在星期日啦」，「求加場」，「不可以！不可以！加場！加場！」，但有網友亦表示無法想像連續看「9小時」電影的情境，「一定要帶尿片」，「看幾個鐘電影已經想嘔」，「看到腦閉塞」，有網友亦笑指戲院除了《魔戒》，還可以做其他系列的影片「幾時有哈利波特全套」，「一個Marvel 三日兩夜馬拉松都好」。

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文章授權轉載自《香港01》