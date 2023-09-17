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為拍美照而喪命 女翻圍牆撿手機「跌40公尺瀑布」

香港01／ 孫聖然
有一女子在大陸河南後寺河瀑布拍照時，為了撿掉落至懸崖邊的手機，不慎從40公尺高的瀑布跌落，當場喪命。圖／擷自微博《上游新聞》
有一女子在大陸河南後寺河瀑布拍照時，為了撿掉落至懸崖邊的手機，不慎從40公尺高的瀑布跌落，當場喪命。圖／擷自微博《上游新聞》

一名女子日前在大陸河南後寺河瀑布拍照時，手機不慎跌至懸崖邊，當她翻越圍欄準備撿手機時，卻失足從40公尺高的瀑布跌落，不幸身亡。

《上游新聞》報導，事發於本月（11日），在大陸河南鞏義市北山口鎮後寺河水庫，一名女子在圍欄附近用手機拍照時，手機不慎跌至懸崖邊，不甘心的女子不顧勸誡翻越圍欄，由於地面濕滑，她失足從40米高的瀑布跌落，不幸身亡。

有目擊者表示，後寺河水庫上方的堤壩，近期有水流形成瀑布，恰逢最近又對外開放，吸引了不少遊客前往，自己眼看女子落下卻也無能為力。

另一名目擊者說，「要在欄杆裡面，還是安全的，但她翻到欄杆外面來了。」女子落水後，救援人員趕到現場將其救起，「救援人員是從水底將女子拉起來，當時已經沒有了生命跡象，醫院拉走的時候已經宣布死亡了。」

對此，鞏義市文化廣電旅遊體育局工作人員表示，該處非風景區，歸地方政府管理。北山口鎮政府工作人員表示，該處一直有相關的安全提醒，事發後鎮政府非常重視。經了解，當事女子是私自翻越圍欄後落水去世，對於存在的安全隱患，後續會安排相應人員現場加強提醒和引導。

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文章授權轉載自《香港01》

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