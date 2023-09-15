外賣起司牛肉漢堡暗藏戒指食客大嘆險哽死 網友笑言︰擺明求婚

食物衛生是經營餐廳最基本以及最重要的一環，稍為污糟，都有機會危害他人健康。有顧客在網上大嘆，日前經外賣平台幫襯一間主打漢堡的餐廳，吃到一半時竟發現起司牛肉漢堡暗藏一枚極大戒指，形容「差點哽死呀」。事主翌日前往涉事餐廳當面投訴，雖然外賣平台願意退錢，但他已經拍照存證，繼而向食環署投訴，提醒「各位進食時請小心」。網友紛紛笑言「擺明同你求婚啦 」、「他是想同你表白」、「真的是手打牛肉，不是機器攪拌的」。

原po在facebook群組「中伏飲食報料區」圖文並茂表示，早前經外賣平台向一間專門售賣漢堡的餐廳，購買起司牛肉漢堡。他吃到一半時發現情況有異，仔細一看竟見到漢堡內藏有一枚極大戒指，形容自己「差點哽死呀」，不滿有人「帶著粗獷戒指搓個漢堡排」，認為情況嘔心和極不衛生。

除了向外賣平台反映之外，原po隔日更到涉事餐廳當面投訴。雖然外賣平台願意退款，餐廳負責人亦經電郵道歉，但原po照向食環署呈報事件，呼籲大家如果光顧涉事餐廳或其他食店時，「進食時請小心」。

貼文引來多名網友討論，紛紛留言指「擺明同你求婚啦，無限浪漫 」、「他是想同你表白」、「包含愛」、「真的是手打牛肉，不是機器攪肉」、「真的牙都崩」。

（facebook群組「中伏飲食報料區」）

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文章授權轉載自《香港01》