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情趣人偶慘被棄公屋走廊！全身赤裸被割胸 網友笑問：有乳癌嗎？

香港01／ 撰文：桃樂斯
網上流傳大埔富善邨某走廊，有疑似情趣人偶被遺棄。它全身赤裸，胸部慘被割下，「被殺」手法相當兇殘，網友笑言「胸案呀」。（FB「大埔 TAI PO」圖片）
網上流傳大埔富善邨某走廊，有疑似情趣人偶被遺棄。它全身赤裸，胸部慘被割下，「被殺」手法相當兇殘，網友笑言「胸案呀」。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

過往曾有情趣人偶被反轉倒立於垃圾桶，長髮露出，畫面嚇人。（FB「大埔 TAI PO」圖片）
過往曾有情趣人偶被反轉倒立於垃圾桶，長髮露出，畫面嚇人。（FB「大埔 TAI PO」圖片）
農曆七月看到這幕，真是「嚇到心臟停止」！日前網上流傳1張於大埔富善邨某走廊拍下的相片，有疑似情趣人偶慘遭遺棄，不只全身赤裸，更令人覺得可怕是，它的「雙峰」居然被人殘忍割下，令上傳照片的網友不禁稱：「一開大門真的嚇一跳，這是趕大嫂出門？」

貼文惹來網友熱議，笑言猶如情殺案，「胸案呀」、「或者是大婆趕三奶出門」；不過有留言覺得並不可笑，提醒附近居民要提高警覺，質疑「棄屍者」或有心理問題，出入皆要小心。

有網友在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖轉載相片，表示「朋友Send，一開大門真的嚇一跳，這是趕大嫂出門？」。圖片可見，1個龐大人形物體被棄置於走廊的垃圾堆中，它體型瘦削，嘴上塗抹鮮紅色唇膏，貌似還有塗睫毛液和腮紅，相信為男士所用的情趣人偶。可令人訝異的是，它人偶不只全身「光脫脫」，腳底亦有疑似被煙頭所燒痕跡，甚至還被「行兇者」狠下殺手，分別割掉左右乳房，「被殺」手法可謂相當兇殘。

貼文惹來網友爆笑回覆，直指「好殘忍」、「胸案呀」、「真真正正知道什麼叫做玩爛了」、「阿嫂有乳癌？」、「始亂終棄」、「因外宿晚回砍了你」、「像似玩完發現有人重回去玩，所以剪走對胸分開掉」、「我日前看到有人在街上抬著行走，開頭以為有人暈倒」；亦有人笑指事件是正宮和第三者的糾紛，「或者是大婆趕三奶出門」。

有人則提醒該屋邨的居民要提高警覺，認為「棄屍者」或有心理問題，「變態行為」、「住附近小心」、「如果用個袋入住真係會嚇親收垃圾嗰個，唔入袋又嚇親街坊」。另有留言分享類似的「駭人棄屍案」，有人偶竟被反轉倒立棄於垃圾桶，露出長長頭髮，令人不寒而慄。

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文章授權轉載自《香港01》

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