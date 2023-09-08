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陸麥當勞聯名特斯拉Cybertruck推出「滿電賽博勺」 馬斯克狀況外喊：假消息！
特斯拉今年才剛推出的電動皮卡Cybertruck，繼出現以Cybertruck為造型製作的哨子商品後，首次與中國大陸麥當勞聯名合作，在冰炫風湯匙上大做改款，採用Cybertruck的前衛設計，推出「滿電賽博勺（Cyberspoon）」。不過這項消息，馬斯克竟在第一時間狀況外，在有粉絲分享此一訊息時，馬斯克還在自家的推特上回應：「這是假消息！」。
大陸麥當勞在推出該款不鏽鋼流線設計的賽博勺，同時也將冰(麥)炫風的外部包裝改成與Cybertruck同樣的灰黑設計，並強調「賽博勺」為限量商品，售出5萬份之後就不再推出，凡特斯拉車主皆可免費兌換，一般消費者則需花費30元人民幣（約132元新台幣）、連同使用30點積分才能兌換購買。
一名特斯拉粉絲(@SawyerMerritt)特地還將此一訊息在推特上分享，未料卻引來馬斯克親自回覆：「這是假消息(Fake news afaik)」。Sawyer Merritt也留言回覆馬斯克是真的，包括特斯拉的大陸微博官也已著手宣傳此產品(It's real Elon. Tesla's official Weibo account is promoting it.）。網友並不斷貼出商品照片，馬斯克才願意相信是真的，並表示自己也想有一支賽博勺來吃一下冰旋風。
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