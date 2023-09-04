美甲店猛男員工裸上身為客服務 網斥低俗、店家稱「擺拍」

綜合陸媒報道，近日，雲南昆明有一間美甲店疑推出猛男員工赤膊為顧客做美甲服務，引發爭議。店家指，相關影片為擺拍，並未實際推出該項服務。當地市監局表示已接到相關舉報投訴，目前正在調查處理。

據悉，該美甲店位於雲南昆明五華區。相關影片顯示，美甲店中有兩名肌肉男正在給女顧客做美甲，其中一名男子上身只穿了黑色圍裙，另一名男子直接赤膊。

影片在網絡被大量轉發，不少網民指低俗營銷、打擦邊球。店家則回應表示，影片中的美甲師一位是店裡學徒，一位是自己的朋友，女顧客也是工作人員，拍片純粹「鬧著玩」，店裡並沒有真的推出該項服務，美甲店也是正規門店。

當地市監局表示，已接到消費者投訴舉報，目前正在調查處理，其他具體情況不便透露。

網民點睇：「都是這樣引流的嘛」、「短視頻平台不都這樣的視頻嗎。擦邊不成，拍攝就突出胸，屁股，溝，媚態，肌肉等，觀眾愛看，博主愛秀，誰也知道誰什麼心思」、「道德在哪裡？底線在哪裡？地址在哪裡？」、「又是一個為了流量拍劇本的，支持封號」。

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文章授權轉載自《香港01》