小紅書女乘東鐵遭三口家逼讓座 成年子說髒話罵性傾向終1句反擊

一家三口都是成年人，好意思逼人讓座？有小紅書女使用者在網上發文，指早前和一行人乘搭東鐵線列車，大家都是分開坐在普通座位，突然有1名大媽走近，她連同丈夫及目測約30歲兒子登車，坐下時座位非相連，大媽即激動得破口大駡，斥原PO「年輕人憑什麼坐」，最後成年兒子終於坐下。然後輪兒子說髒話辱駡他們，因原PO打扮中性，更被形容是同性戀。原PO當場氣爆，1句質問：「你歧視嗎？」才嚇得對方連忙否認，但隨即取出手機拍攝，原PO見狀也拿手機反拍。

網友稱如果事件屬實，「就是典型怪獸家長與巨嬰」、「他開始說粗話，是不是已經可以錄影投訴他在地鐵說粗話罰他了」。

原PO在小紅書表示，上月16日與一行人乘搭東鐵線列車，大家都是等到其他乘客下車才有空位坐下，而座位並非博愛座，而是普通座位，而且並非相連。

原PO慨嘆終於明白為甚麼許多人乘搭港鐵時都不敢坐。（示意圖／Ingimage）

到火炭站時，原PO看到1名年約50多歲的大媽從另一節車廂跑過來，要求原PO一行人「站起來，把座位讓給他們一家坐」，大媽的丈夫和目測約30歲兒子此時才跑過來，由於座位並非連住，即使對面有空位，大媽仍破口大駡說「年輕人憑什麼坐」，並要求他們讓座。

大媽的兒子最終成功坐下，然後用粵語指著原PO說髒話狂罵，他們挨駡後「強忍怒火，禮貌地跟他們講道理」，由於他們穿得比較中性，男子即形容他們是同性戀。原PO聞言氣爆，反問「你歧視嗎？」，全車乘客立即盯著該名男子。對方呆了2秒後，才表示「我沒有歧視...」但隨後用手機拍攝他們，由於擔心對方用影片視頻造謠，原PO一行人都拍照留證據。

原PO慨嘆「真的很無語」、「終於知道為什麼港鐵上有位置大家都不坐，站著了，大家在港鐵上看到這種佔位的人直接避開吧」。

貼文引來其他網友討論，紛紛留言指「就是典型怪獸家長與巨嬰...、「他開始說粗話，是不是已經可以錄影投訴他在地鐵說粗話罰他了」、「到處都有奇葩的人、奇怪的家庭和奇怪的子女」。

根據《香港鐵路附例》第28H條，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，否則罰款5000元(約20000新台幣)。

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文章授權轉載自《香港01》