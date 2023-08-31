男童搭纜車「狂繞圈」不肯走 被勸離場暴怒動手揍工作人員

出外旅遊應時刻謹言慎行，以免影響他人！日前有1對母子到澳門遊覽時，乘坐纜車後意猶未盡不願離開，有目擊者指她們「坐了很多圈都不肯下來」。工作人員其後好言勸兩人離開，男童竟然發難動手打對方。相關片段惹來不少網友批評，指責這對母子無家教，「恐龍家長熊孩子」、「影響了其他遊客品質」，又批評是家庭教育失敗所導致；不過也有留言估計男童或許是情緒狀況有異，建議他人多加體諒。

有網友於Facebook專頁「澳門Secret」上載1倏短片，稱在永利皇宮纜車看到「沒質量的遊客」。影片可見，1對疑似母子站在纜車上下客位置，後方隊伍有不少遊客正在排隊，其間有工作人員向母子說話，男童聞言一度情緒激動，不只伸手打向工作人員，後來更一拳打向指示牌洩憤。樓主形容，母子「坐了很多圈都不肯下來，被叫下來後打工作人員」。

職員被打後沒有還手或回罵，僅用普通話大聲表示「那你們不下車，我們沒有辦法的」。該對母子疑反指職員不是，斥責「你可以好好說」，職員難忍怒火不滿稱「我說了，你們不下車」。這時男童再次上演「發脾氣」本色，多次動手打職員，其母一直沒有阻止，之後才拉走兒子，現場則有遊客稱「是做媽寵壞了，小娃娃懂什麼」，影片至此告終。

有母子到澳門乘坐纜車時不願離開，目擊者指他們「坐了好多圈都不肯下來」，被工作人員勸離時，男童竟然動手打對方，片段惹來港澳兩地網友熱議。（FB「澳門Secret」圖片）

片段於惹來港澳兩地網友關注，紛紛指責涉事母子無家教 ， 「 上樑不正下樑歪 」 、 「恐龍家長熊孩子 」 、 「母子都丟臉了 」 、 「就是這些遊客影響了其他遊客品質 」 、 「新一代戰狼小孩 」 ， 更嘲諷「他只是個孩子啊 」 、 「綁在纜車外面欣賞風景挺不錯 」 。亦有留言替被打員工感到不值，「員工真慘，遇到奧客和小奧！」。

另有別人把男童動輒打人舉動歸咎於家庭教育出現問題 ， 「 不懂教就不要生 」 、 「不評價孩子，失敗的父母，失敗的家庭教育 」 、 「讓我真報警，等他被警司警戒下 」 。至於有同場遊客指「小娃娃懂什麼啊」，有網友就質疑該說法是合理化男童打人行為，批評「小朋友就有特權嗎？一句小朋友不懂就可以想怎樣就怎樣？」。

有人則猜測涉事男童「發脾氣」未必和家庭教育有關，「這個小朋友像暴力傾向，情緒有問題」、「應該是SEN （ Special Educational Needs，特殊教育需要）之類」，同時指出同行女士或許不是男童母親，「像是工人姐姐（外傭）吧？」。

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文章授權轉載自《香港01》