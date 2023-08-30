還是處女！結婚四年求子不成 檢查發現夫妻愛愛有大問題

中國大陸一對夫妻結婚4年，這段期間努力「做人」卻一直沒傳出好消息。兩人到婦產科檢查，沒想到這才發現過去4年兩人都搞錯地方，妻子到現在「還是處女」。

據《鏡報》（Mirror）報導，大陸一名醫生劉紅梅分享這起看診的「病例」，近期在網路上引發討論。這對夫妻分別為26歲和24歲，雖然結婚4年兩人一直都有規律的性生活，但肚子卻遲遲沒有好消息。因為家中長輩施加壓力，兩人才決定到婦產科求診。

據報女子在問診時表示，自己每次跟丈夫行房都非常痛苦，但為了懷孕只好一直默默忍受。劉紅梅原本以為女子患有婦科疾病，沒想到檢查後發現女方還是處女。劉紅梅按之前看診經驗要求檢查女子肛門處，這才發現兩人根本一直以來都弄錯地方了。

劉紅梅為夫妻兩人各準備一本性教育手冊，也在診間好好給予「指導」，果不其然夫妻回家後幾個月就傳來懷孕的好消息，還特地送土雞和雞蛋當作回禮感謝。

劉紅梅表示，結婚四年夫妻還都不知道怎麼懷孕的情況很罕見，不過其實缺乏性知識或對性抱有誤解的情況很常發生。