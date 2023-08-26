保全遇「恐怖」住戶瘋狂投...要求鬼月陪搭電梯護送 大嘆：煩到發瘋

保全人員除了要確保大廈安全，還要了解住戶投訴。有居屋保全人員日前在網上發文，大嘆住戶「煩到發瘋」。他表示有對男女業主每周都會投訴，內容包括噪音、異味等，但大廈保全人員上樓調查時就未發現異常。該對住戶甚至會抱怨對面鄰居養帶刺的花「邪住」，近日又要求保全人員於「鬼月」間陪同搭乘電梯並護送到門口。貼文引來網友熱議，不少人都對住戶瘋狂投訴的行為感到震驚，「要求真的日日新鮮」、「第一次聽這種投訴理由」。

該名任職居屋保全人員的網友在Facebook專頁「奴工處」發文，稱其近來遇上「恐怖住戶」。該對男女住戶於數年前搬入屋苑，差不多每個星期都前來投訴，一時指責樓上太嘈吵，一時又說同層鄰居經過走廊太大聲，甚至提供錄音證明。但原po聽完錄音，發現「根本就沒噪音，我上到該樓層都沒聲音」。對方又會投訴鄰居製造異味，令走廊臭氣沖天，但原po指「我們大廈幾個保安都沒聞到」。

這對住戶尚有諸多東西投訴，例如「斜對面家人窗台啲花有刺邪住」、「樓下樓層天花板躲貓常嚇我一跳」、「鄰居隔牆監聽我」。早前大廈有人自殺身亡，這對住戶又埋怨管理處不舉辦法事超度，近日更因為是「鬼月」，而要求保全人員陪同搭乘電梯，一路護送到門口。

原po懷疑對方出現幻覺及幻聽，處不處理對方投訴都成問題，「我又不能拒絕或不處理，會被她們投訴；不理也好煩，講理都講不通」，不知是否只能轉換工作單位避煩惱。

大批網友留言表示同情原po，有人就打趣地給原po建議，「你下次陪她搭電梯時，給她一個陰森森的笑容，一直到她家門口，這樣也許會讓她不再煩妳」。也有人擔心該對住戶精神狀態，希望能予以包容，亦有人建議原po轉換工作單位，「她好像有精神上的疾病，千萬不要刺激她」、「很煩，轉換工作單位啦」。

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文章授權轉載自《香港01》