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25 歲女生和男友深山露營 晚上被蟲咬渾身紅疹 醒來腳腫到穿不了鞋求診

香港01／ 撰文： 李納德
女生和男友去露營慶祝相識1周年，晚上被蟲咬全身出紅疹，翌朝要入急症。（示意圖／Ingimage）
女生和男友去露營慶祝相識1周年，晚上被蟲咬全身出紅疹，翌朝要入急症。（示意圖／Ingimage）

深山露營要注意防蟲！杭州1名25歲女子在七夕節前夕和男友去露營慶祝相識1周年，晚上遭蟲咬至渾身出現紅疹，右腳特別嚴重出現紅腫熱痛，翌朝更腫得穿不到鞋，去急症室求醫發現是丘疹性蕁麻疹，由過敏所引致。醫生提醒，每年七夕節前後都有一些情侶求診，以三類人居多，其中就包括有野外逗留史的情侶因皮膚問題看急症，另外包括婦科病及泌尿科科病等，都和浪漫過節行房時出意外有關。

內媒報導，25歲杭州女子小美日前和男友去露營慶祝相識一周年，未料晚上被蟲咬到，隨即全身出現一點點的紅疹，被咬位置紅腫及熱痛，右腳和背部尤其嚴重，翌朝醒來腳更腫到穿不下鞋子。

男友陪小美趕到浙江醫院三墩院區看急症，治療后情況好轉。該院急症科醫生廖呂釗表示，小美患了丘疹性蕁麻疹，又稱「蟲咬皮炎」，主要是由塊、虱、跳蚤及其他昆蟲叮咬引起的過敏性皮膚病。

急診室醫生指，七夕前後每年都會多了些情侶看急症，以三類情況居多，其中就包括曾野外逗留而出現皮膚疾病的情侶。（示意圖／Ingimage）
急診室醫生指，七夕前後每年都會多了些情侶看急症，以三類情況居多，其中就包括曾野外逗留而出現皮膚疾病的情侶。（示意圖／Ingimage）

小美的男友一樣有被蟲咬，但情況不嚴重，廖醫生解釋，這病一般由過敏引起，發病機制是接觸到過敏原出現超敏反應，致敏細胞釋放炎性物質，令皮膚黏膜部位的血管擴張，出現皮膚水腫，伴隨瘙癢不適癥狀，體質容易過敏的人更易上當。

急症科主任醫生戴海文指，每年七夕前後都會有一些情侶去看急症，以3類人居多，其中一類，正正是有野外逗留史，被馬蜂、毛蟲、蜈蚣等所傷出現皮膚疾病。如被蜈蚣咬，傷口為一對小孔，它的毒呈酸性，可用鹼性液體中和，如10%左右的蘇打粉水、肥皂水、石灰水沖洗，再塗上較濃的鹼性水;如被蜜蜂、黃蜂等螫傷，可用鉗把蜂針拔出，擠壓傷口直至流出鮮血，再用蘇打粉水塗傷處。

戴海文指，另外兩類熱門求診病症都和浪漫過節有關，首先是婦科病，節日浪漫氣氛令男女荷爾蒙分泌增加，性交時難免較平日更激烈，若女性處於黃體期（排卵至月經來潮前）容易造成黃體破裂，出現急腹症，亦有可能出現各種裂傷，例如陰道裂傷、會陰血腫。最後是泌尿科疾病，行房時如力道過猛或錯角度，男性可能折斷陰莖，伴隨尿道受損，如勃起時間長達4至6時，屬於異常勃起，要馬上求醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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