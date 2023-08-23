健身？港鐵橙衣女張開雙臂抓扶手狂搖 網友稱沒有擋到人：有什麼問題？

香港人生活繁忙，過往不時看到有乘客將港鐵車廂內的設施當健身器材，而近日網上流傳影片，看到1名穿橙衣女子站近車門，雙手張開抓住左右兩邊扶手桿，然後不停動靜。網友形容該女子動作如在公園做運動，猜測她乘車時把握時間鍛鍊身體，又指她當時沒有妨礙到別人，又不是要破壞設施，「其實有什麼問題？」。亦有網友分享，在深夜下班時乘港鐵，喜歡「不斷從車頭走到車廂，當做運動，一程車走到過千步」。

網上流傳的片段長約4秒，聽到廣播表示列車即將進站，車門將會打開，而1名橙衣女子右臂掛上藍色環保袋，近車門張開雙手抓住兩邊的扶手桿，然後前後擺動，她身旁未見有其他乘客。

影片吸引網友討論，指女子身旁無人，其動作沒有阻礙到別人，又不是刻意破壞設施，認為沒有問題。亦有網友分享曾看到有人把車廂當健身室，「在車廂中間用鐵欄做引體上身、又把扶手當吊環」，亦有別人稱見過有人做俯卧撐和仰臥起伏，或者雙掌貼牆拉筋，「我還見過人做瑜伽」。

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文章授權轉載自《香港01》