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「她是我的小女孩！」 60多歲大叔扮青蛙七夕逗樂女友 網喊羨慕了

香港01／ 撰文：安祖娜
大媽發現青蛙內的其實是她的相親對象林大叔，被逗得滿面笑容。（微博影片截圖）
大媽發現青蛙內的其實是她的相親對象林大叔，被逗得滿面笑容。（微博影片截圖）

誰說浪漫是年輕人的專利？適逢「七夕情人節」，北京1名六旬大叔為博心儀對象一笑，決定親自穿上青蛙裝扮，在街頭等待對方，做出各種搞怪的動作並送上驚喜禮物。兩人充滿「粉紅泡泡」的一幕被女方女兒拍下，上載至網上引來網友瘋傳討論，紛紛留言稱羨。事後大叔更現身示愛，明言一切只為哄女友高興，更甜蜜高呼：「在我眼裡，她永遠都是個小女孩！」

又到農曆七月初七「七夕情人節」，北京1名女生於微博上載短片，記錄了媽媽收到相親物件浪漫驚喜的經過。片段從寓所的窗戶向街道方向拍攝，可見1名短髮大媽在街道的左方緩緩走向右邊，拍片女生看到就稱「我媽回來了」。正當大媽行至大街中央，1名穿起綠色「賣崽青蛙」裝扮的人突然出現，蹦蹦跳跳走近她的身邊。

大媽看到「賣崽青蛙」時本來打算改道避開，但青蛙卻跳到她面前阻擋去路。被逗得滿面笑容的她大媽指著青蛙問「是老林嗎？」，青蛙聞言立即脫下頭套「露出真身」，這時她才發現，青蛙內的其實是她的相親對象林大叔。兩人相視而笑，林大叔遞上巨型熊娃娃作為驚喜禮物，再與大媽並肩往寓所方向走去。目擊整個過程的女兒也不禁「取笑」媽媽：「看我媽樂得跟個十幾歲小女孩似的。」

事後女兒把林大叔送上七夕驚喜的一幕上載至網上，旋即獲網友瘋傳討論，紛紛表示羨慕，「大媽很幸福，讓人羨慕的愛情」、「可以看得出大爺對大媽的愛啊」、「果然不管什麼年紀，用心就會有浪漫」、「感覺他們的愛情比年輕人的愛情還好」。

北京1名六旬大叔為博心儀對象一笑，決定親自穿上青蛙裝扮，在街頭等待對方，做出各種搞怪的動作並送上驚喜禮物，引來網友瘋傳討論。（微博影片截圖）
北京1名六旬大叔為博心儀對象一笑，決定親自穿上青蛙裝扮，在街頭等待對方，做出各種搞怪的動作並送上驚喜禮物，引來網友瘋傳討論。（微博影片截圖）

女兒事後表示，媽媽與林大叔是在相親角認識，兩人相處後發現非常投契，而林大叔一直對媽媽無微不至，即使兩人也60多歲，仍會稱呼媽媽為「女孩子」，提醒她避免著涼，還經常送她小禮物。

林大叔也坦言，準備七夕驚喜是希望「學年輕人浪漫一下」，事前還特意向網購平臺客服請教送禮意見及心得，最終決定送女友1個毛絨玩具。他又甜蜜解釋穿上青蛙裝的原因，言談間難掩對女友的愛慕之情，「我們老年人也緊跟時髦，看小視頻裡的年輕人都喜歡這蛤蟆，我就穿這蛤蟆給她1個驚喜！女孩子不管多大都喜歡這個（毛絨玩具），雖然我們倆都60多歲了，但對於我來說，她就是個女孩子」。

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文章授權轉載自《香港01》

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