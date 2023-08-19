小心扒手！沙田男子拉開背包拉鏈疑偷竊 港媽1招令對方無功而逃

香港沙田居民注意！有港媽於網上發文分享在港鐵車公廟站附近疑遇扒手的經歷，指出與女兒回家途中，有名男子「靠得好近」，隨後發現背包被拉開少許拉鏈，她立即緊盯該男子至對方離開，幸最終無財物損失。

該港媽於facebook群組「沙田之友（大馬沙，沙田馬鞍山大圍）」發文表示，周四（17日）下午約2時與女兒在港鐵車公廟站附近回家途中，發現有名男子「靠得好近」，隨後感覺到被人拉開背包的拉鏈，「我即刻望一望背包，被人拉開3分1拉鏈！」。港媽當刻驚覺「個男人鬼鬼祟祟想偷竊」，她立即緊盯該男子，對方「扮同路人」，「一路行走一路望住我」，之後轉彎往車公廟方向離開。

港媽說，事後檢查背包並無財物損失，沒證據顯示男子偷竊，故沒有報警。她提醒住在沙田區的居民要小心個人財物，「尤其是帶住細路！」，扒手更易下手，「趁大人不注意就偷竊！」。

網友留言指出，「出門家居防盜要做足，隨身貴重物品要裝好」、「大聲叫偷竊，希望有市民手快拍到影像！」、「貴重財物一定要揹前面」。

有網友分享類似經歷，「我家姐13/8晚上7點，美林對出行人隧道，突然發現到有人跟住，轉身背包拉鏈已開到2/3，大家留意」、「3年前9月頭隧道附近，我日光日白俾人搶手袋，搶我手袋的那個人是香港人嚟，拖住大狗走被搶，最後不見錢包裡面有證件銀行卡，現金60元都不放過」。

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文章授權轉載自《香港01》