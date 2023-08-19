疑妻出軌男鄰居…他將老鼠藥投粥欲毒殺妻 2原因被當場識破

醋意大發就要置人於死地？江西警方日前偵破1宗投毒案，1名60歲人夫日前在早餐粥內投入2包老鼠藥欲毒殺妻子，但因傳出刺鼻氣味而且太濃稠被妻子即場識破報警，人夫嚇得搶走壓力鍋，將粥倒入廚房的鋅盤卻弄至堵塞，便走去河邊再倒粥。警方到場拘捕涉案男子，他在盤問下透露案發前1天有男鄰居來找妻子串門，他懷疑妻子出軌，一氣下想毒死對方。警方經化驗後證實粥內含老鼠藥成分，男子已被刑事拘留。

案發於8月12日早上，江西上饒廣豐區有女子報警，懷疑早餐被丈夫投毒。媒體報道，當日女事主早上務農後回家吃早餐，發現壓力鍋內的粥傳出刺鼻氣味，而且非常濃稠，認為被丈夫下毒，馬上報警。

張姓丈夫聞妻子報警後非常害怕，入廚房搶走壓力鍋，將粥倒落鋅盆中，惟倒下部份粥已令鋅盆堵塞，他隨即拿壓力煲到附近河流倒粥，其後被聞訊趕來的熱心民眾制服。

警方到場時，發現廚房內有粥灑在地上，更傳出刺激性氣味，遂將鋅盆殘留的粥取走，送到技術部門化驗後，確認當中含有老鼠藥成分。張男受查時透露，案發前1天有男鄰居過來串門找妻子聊天，因此懷疑妻子和鄰居勾搭出軌，氣得一發不可收拾，遂趁妻子一大早出去幹農活時，打開壓力鍋把2包老鼠藥投入粥內，欲藉此毒殺妻子。他目前已被刑事拘留。

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文章授權轉載自《香港01》