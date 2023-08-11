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擋巴士前阻開車..大叔斥車長讓輪椅客先上車 街坊揭更離譜真相

香港01／ 撰文：朱利安
最近社交平台流傳1段影片，顯示大埔富善邨巴士總站有1名大叔，站在一巴士前，試圖阻擋巴士駛離總站。（fb「大埔 TAI PO」）
最近社交平台流傳1段影片，顯示大埔富善邨巴士總站有1名大叔，站在一巴士前，試圖阻擋巴士駛離總站。（fb「大埔 TAI PO」）

乘搭巴士時，好好排隊等候上車是常識吧？不過，最近社交平台流傳1段影片，顯示大埔富善邨巴士總站有1名大叔，站在一巴士前，試圖阻擋巴士駛離總站。發文者稱大叔因不滿車長讓坐輪椅的乘客優先上車，故發難大罵車長。有聲稱目擊事發經過的網友留言補充，指大叔沒有事先排隊，便趁輪椅客上車後，尾隨「衝上車」。不少網友看後紛紛批評大叔的行為，直言「叫他打斷自己對腳可以坐輪椅」、「幾廿歲人都不懂」。

原PO日前於facebook群組「大埔 TAI PO」發文及上傳影片，顯示1名中年男子站在1輛巴士前叫囂，指着車長並高呼「不好開車啊你！」，又以粗口辱罵車長。原PO在貼文形容，「街坊說大叔不滿巴士讓輪椅上先」，因而大罵對方，並站在車前阻擋巴士離開。

有其他網友留言補充，稱該名大叔沒有排隊在先，「趁人輪椅上去後，尾隨衝上車」，更表示當下連輪椅乘客的家人根本還未全部上車，便被他搶先一步，「同理坐輪椅的家人一直都有排隊，上一輛車無位，可以等到下一輛，怎麼可以說車長讓坐輪椅的乘客優先上車呢」。

貼文引來網友熱議，又直斥大叔的無理舉動太離譜，「叫他打斷自己對腳可以坐輪椅」、「你也可坐輪椅上車，一樣優先」、「趕時間就去搭計程車」、「幾廿歲人都不懂」。

延伸閱讀：

熱！巴士乘客喊上層無冷氣 車長：我控制不到 網民揭真相撐車長

抖音女斥巴士司機說廣東話：特別傲慢不尊重人 不懂普通話體驗差

文章授權轉載自《香港01》

輪椅 巴士 大埔 家人

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