大陸新興扮「水母」打卡熱潮！溪澗河流躺平漂浮 網友批：沒腦

為了能令更多人Like自己的照片，博取大家的眼球，網上時不時都會出現一些千奇百怪的「打卡」方式和姿勢。近日大陸社交平台上就興起了一種「扮水母」的打卡方式，打卡者會躺在不同的河流或溪澗上拍照，並配上「下輩子做只水母吧」的貼文字句，而該行為的安全性卻引來網友怒轟指「水母沒有腦子」，「拍個照有必要嗎」。

近日，於大陸的社交平台上若搜尋「水母」，大家或會發現一張張網友於河流或溪澗上「躺平」的照片，事源最近大陸網上近日興起一種「扮水母」的打卡方式，不少網友走到河裡，以一種躺在河中心，放軟手腳漂浮的姿勢拍照打卡，而為的就是表達一句網上流傳「下輩子做個水母吧，因為它沒有心臟，不會悲傷，每天在海裡漂流飄蕩死後變成水，不留痕跡就像從未出現過一樣」的句子。

該打卡的方式引來不少女生瘋狂跟風，從不同的貼文當中可看到有不少女生都有樣學樣，躺在石澗和河流上漂浮，有些甚至將整個人潛下水中拍照，然而該行為引來不少網友對其安全性感到擔憂。

網友表示，若於拍攝中途河水突然變得急速，水流發生變化，很容易會導致意外發生。而有不少網友則不解為何會興起扮水母的風氣，認為大家盲目跟風，妄顧自身安全，「為了熱度至於這樣嗎」，「噁不噁心」，有網友則指打卡的人根本就是「沒腦子」，嘲指「眾所周知，水母是沒有腦子，現在很明顯」，「水母食道和排泄口是同一條」，不解為何會有人想扮水母，勸指大家應多思考不要盲目跟風。

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文章授權轉載自《香港01》