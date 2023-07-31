驚見女生穿瑜珈褲搭地鐵 港女PO照公審反被圍攻

瑜珈褲方便舒適，是時下不少女生外出穿着，但亦常惹爭議。有港女乘坐港鐵時，見到一名女生穿着瑜珈褲，但認為對方身形令瑜珈褲顯得難看，於是上載照片公審「妳真係carry到？」。帖文引來網民爭議，有人認同瑜珈褲並非人人適合，但有更多網民批評樓主公審做法過分，「關妳X事咩？」、「妳仲要影相公審人？」、「膚淺嘅人先覺得有問題」。被網民狙擊下，樓主目前已刪除帖文。

該港女日前於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發布相片，見到事發地點為港鐵車廂，鏡頭前方有一名穿上瑜珈褲女生正在看手機，樣貌被樓主以「翻白眼」的表情符號遮蓋。樓主並留言「瑜珈褲，妳真係carry到？」，認為該女生身身形並不適合穿瑜珈褲。

樓主公審帖文引來網民爭議。有網民認同瑜珈褲並非人人適合，「肉酸」、「無身材真的不要挑戰」。但多數網民都批評樓主公審做法「無品」，「關你X事咩？」、「妳仲要影相公審人？」、「又唔係冇着，有咩所謂先？」、「膚淺嘅人先覺得有問題」、「人哋有穿着自由，唔使下下公審」。

面對網民圍攻，樓主最終刪除帖文。

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文章授權轉載自《香港01》