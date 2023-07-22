快訊

葛斯齊爆A咖偶像劇男星未婚生子女方很受傷 線索一出眾人直呼：太明顯

不想少賺千萬…理工科聘不到師 博士學歷價值何在？

吃剉冰導致腎衰竭！營養師曝食物中常見3種致病菌 預防食物中毒5原則一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長滑手機...男童狂毆商場「熊人偶」遭反擊伸腳踢飛 網喊紓壓

香港01／ 桃樂斯
男童不停掌摑和用腳踢人偶。（微博影片截圖）
男童不停掌摑和用腳踢人偶。（微博影片截圖）

會生孩子也要會教孩子！大陸商場安排可愛的「北極熊」人偶，不料有家長竟只顧玩手機，任由兒子一直對人偶拳打腳踢，還一副沾沾自喜的模樣。熊熊人偶忍無可忍，最終發火反擊，伸腳踢向男童，令他失足向後跌倒，這時家長出現，當場指責熊熊人偶不是。

片段引來網友熱議，有人力挺熊熊自衛舉動，認為孩童被打是咎由自取，「沒有家教，被揍活該」；亦有留言擔憂孩子的舉動會對熊熊人偶內的工作人員造成傷害，「封閉環境一點振動就會被放大，敲的重的話可能會腦震盪」。

浙江某商場日前有「北極熊」人偶被男童瘋狂拳打腳踢，惹來網友關注。事發時商場內有隻高大人偶「北極熊」正在迎接遊客，模樣可愛，不過一名男童卻多次從前後方掌摑和用腳踢人偶，期間並無任何成人出來制止。其後更多孩童見到熊熊人偶，竟聚集一起前後「夾擊」，當人偶被拍到頭部時，忍無可忍決定反擊，一腳起飛將孩子踢倒在地上。孩子家長聞哭喊聲才趕至，更疑似上前指責熊熊人偶不是。

拍攝短片的曹同學稱，她在商場看到幾個孩子圍繞着熊熊人偶不停掌摑和腳踢，便用手機拍下過程，形容孩子們「搧他踹他踢他」，家長卻一直在旁玩手機未有理會，直至「那個熊回擊了，家長過去可能說了兩句」。

影片曝光後引起網友討論，雖然有人覺得打扮成北極熊的工作人員直接反擊未免太衝動，擔憂真的會傷及孩童，不過更多人認為孩童被打根本是咎由自取，「沒有家教，被揍了活該」、「還手很正常？腦子有病才會站在那挨打」、「每天增加討厭小孩的理由」、「這種熊孩子長大也是禍害」、「在學校說不定就是霸凌小朋友的人」。亦有留言覺得熊熊人偶應趁機向家長索償，「每個熊孩子背後都有一對熊父母」、「在小孩打頭的時候應該倒下，說傷到頭了頭暈，找家長賠錢」。

不少網友都對被打的工作人員表示同情，「玩偶賺錢不容易，還要被熊孩子打」、「這種玩偶很重的，在裏面又熱」、「知不知道穿玩偶服被別人打多危險」、「封閉環境一點振動就會被放大，敲的重可能會腦震盪」、「看到可愛小熊不應該是友好地互動嗎，竟然去打人家」。

熊熊一腳起飛將孩子踢倒在地上。（微博影片截圖）
熊熊一腳起飛將孩子踢倒在地上。（微博影片截圖）

延伸閱讀：

內地媽來港參觀幼稚園！列3事大讚港童有素質　感嘆：沒有熊孩子

男童坐高鐵玩刀片瘋傳！刀刃長20cm網民質疑點過安檢　官方咁回應

文章授權轉載自《香港01》

北極熊

相關新聞

家長滑手機...男童狂毆商場「熊人偶」遭反擊伸腳踢飛 網喊紓壓

會生孩子也要會教孩子！大陸商場安排可愛的「北極熊」人偶，不料有家長竟只顧玩手機，任由兒子一直對人偶拳打腳踢，還一副沾沾自喜的模樣。熊熊人偶忍無可忍，最終發火反擊，伸腳踢向男童，令他失足向後跌倒，這時家長出現，當場指責熊熊人偶不是。

搭小黃遺iPhone14Pro司機拒交還 港女竟重遇涉事車輛結局大逆轉

雖說注意財物是個人責任，但刻意取走他人物品圖利則是違法罪行。有港女早前乘搭小黃時，不慎遺下價值近萬元的iPhone 14 Pro手機，下車後曾嘗試截停車輛，惟司機未有停車，手機更被極速關上。沒想到她翌日竟截回同一輛小黃，上車後她發現司機並非同一人，遂交代事件並托對方找回涉事司機。原來涉事司機為「替更」，更坦承已將手機帶到大陸轉售，港女隨即要求涉事司機交回手機，又表明將報警處理，結局隨即逆轉。

好身手！大窩口商場驚見生猛老鼠爬貨架偷吃牛肉乾 網友：真識貨

老鼠都識得行商場？有大窩口街坊拍下影片，指在屋邨商場見到1隻生猛老鼠爬到1間商店的貨架上，正在凌空咬破牛肉乾的包裝袋「偷吃」，似乎毫不怕人。有網友看過影片笑言老鼠「好身手」，又指從牠身形看來，相信平日「吃的一定不錯」；另有街坊指出，曾在該商場不同商店發現鼠蹤，擔心購入的物品或食物會被污染。

廣州公司揪員工偷懶 如廁照傳群組 「未帶離崗證 好好調查」

近日，一張「一公司在廁所裝監控拍攝員工如廁照片」的群聊截圖在網上傳播，截圖包括三名男子邊蹲馬桶邊玩手機的畫面，引發熱議。...

爆笑！姓屈女大生叫這名字 教授一聽以為假名惡搞 要拿身分證證清白

名字太特別也會引起生活的不便。內地１名姓屈的女大生，因名字太特別，上課登記時被教授認為是假名在惡搞，要她改用真實名字。女生也只拿出身分證來證明「那就是真名」。事件令網民笑翻，稱她上課首天就令教授留下深刻印象，「以後不能走堂了」。

狂！廣場舞大媽嫌商戶燈牌刺眼 強行闖入關燈、鐵鍊鎖門阻做生意

大陸盛行廣場舞，不少中老年婦女亦會在閒時活動筋骨。早前廣州有數名大媽在商場內跳廣場舞，嫌同層美容院招牌燈箱刺眼，竟直接要求對方關燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦