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有這款店員？「上空裹圍裙」短褲妹辣照瘋傳 業者急出聲

聯合新聞網／ 綜合報導
網路瘋傳一組咖啡廳辣妹照片，只見女主角上半身僅靠一件圍裙遮羞。圖／取自微博
網路瘋傳一組咖啡廳辣妹照片，只見女主角上半身僅靠一件圍裙遮羞。圖／取自微博

餐飲業競爭激烈，許多店家為了吸引顧客甘願「劍走偏鋒」出奇招宣傳。大陸廣東省廣州市某間咖啡廳，近日出現一名身材姣好的短褲辣妹，上半身只靠一件圍裙遮羞，原以為是咖啡廳的宣傳猛藥，想不到業者急忙出面澄清，甚至表明已報警，將追究相關人員的法律責任。

近日微博瘋傳一組「咖啡廳辣妹」照片，只見照片主角留著一頭過肩的烏黑捲髮，下半身穿著一件稍不注意就會露出屁股蛋的黑色短褲，上半身更是完全上空僅靠一件圍裙遮羞，隱約曝光的側臉則可稍微窺見主角的容貌。

網路瘋傳一組咖啡廳辣妹照片，只見女主角上半身僅靠一件圍裙遮羞。圖／取自微博
網路瘋傳一組咖啡廳辣妹照片，只見女主角上半身僅靠一件圍裙遮羞。圖／取自微博

咖啡廳辣妹的擺拍照曝光後，網友紛紛回應，「她父母知道她穿成這樣工作嗎」、「講個笑話，穿衣自由」、「請不要對女孩子的穿著指指點點」、「如果不是員工，這咖啡店也是倒楣」。

照片瘋傳後，甚至有網友懷疑該咖啡廳可能從事色情營銷，根據「澎湃新聞」報導，業者表示不認識短褲女，該女未經許可就進入店面拍攝照片，業者直言從未邀請辣妹宣傳。此外，業者表示已報警，更稱該女拍攝的照片違反公序良俗，將追究傳播者的法律責任。

網路瘋傳一組咖啡廳辣妹照片，只見女主角上半身僅靠一件圍裙遮羞。圖／取自微博
網路瘋傳一組咖啡廳辣妹照片，只見女主角上半身僅靠一件圍裙遮羞。圖／取自微博
一組咖啡廳辣妹照片在網路瘋傳，業者澄清該女非員工，並表示已報警。圖／取自澎湃新聞微博
一組咖啡廳辣妹照片在網路瘋傳，業者澄清該女非員工，並表示已報警。圖／取自澎湃新聞微博

咖啡廳 辣妹 微博

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