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乘客叫小黃露骨備註「想含下面」 過來人揭真相：是陷阱

香港01／ 撰文：布萊恩
一名計程車司機上傳一張預約計程車的平台截圖，指有乘客在備註加上超驚奇要求。圖／擷自Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」
一名計程車司機上傳一張預約計程車的平台截圖，指有乘客在備註加上超驚奇要求。圖／擷自Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」

計程車客人要求果真千奇百怪！有香港計程車司機上傳一張預約計程車的平台截圖，指有乘客預約計程車由港鐵坑口站到九龍灣，然而卻在備註加上超驚奇要求「我想含XX（大的男性生殖器官）」，讓他質疑「不夠大是不是不能接這單」。截圖引來網友熱議，笑言「接吧，還等什麼？」、「為什麼現在這麼多這種的，還是真有『另類客人』找生意」。也有自稱接過這一單的司機表示，看過客人真面目，說是陷阱、被捉弄了。

該計程車司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳預約計程車的平台截圖，留言「不夠大是不是不能接這單」。

從截圖可看到，客人想預約計程車從港鐵坑口站到九龍灣，並提出「按表收費，不用折扣」。看似正常不過的訂單，豈料「離奇在細節」，因為客人竟在備註加上一句「我想含XX」，相當露骨。

網友看到截圖議論紛紛，笑言「接吧，還等什麼？」、「什麼標準？」也有自稱接過這一單的司機表示，看過客人真面目，說是陷阱、被捉弄了。

另有網友認為此風不可長，「肉麻當有趣，還幫人宣傳，只會讓對方越來越瘋，看到當看不到，才可令對方收斂」、「為什麼現在這麼多這種的，還是真有『另類客人』找生意」。

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文章授權轉載自《香港01》

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