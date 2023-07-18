快訊

團隊全跑光 老闆發文道歉：「木曜4超玩」暫停播出

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

港鐵站遇阿姨小偷？港媽指中年女子拉開兒子腰包拉鏈 對方這樣解釋

香港01／ 撰文：夏洛特
有港媽稱兒子於港鐵站遭1名穿黑衣的中年女子拉開腰包拉鍊，懷疑遇上小偷。（FB圖片）
有港媽稱兒子於港鐵站遭1名穿黑衣的中年女子拉開腰包拉鍊，懷疑遇上小偷。（FB圖片）

逛街要留心財物！日前有港媽表示於港鐵站遇上疑似小偷，指1名阿姨以「有繩勾住」為由，擅自伸手打開了兒子的腰包，所幸兒子及時發現。之後阿姨從另一出口離開，原po則拍下照片，提醒網友小心。不少網友都表示不相信阿姨稱被勾住的解釋，認為不管什麼原因，都不可能擅自打開別人的袋，「真的被勾住會出聲，不會就走去拉開別人的袋子」、「這樣的藉口鬼才信」。

有港媽在Facebook群組「將軍澳主場」發文，表示與兒子前往康城，於港鐵站上扶手電梯時，有1名穿黑衣的中年女子突然伸手拉開兒子腰包的拉鍊。港媽指兒子當時「好機警」地轉頭望向對方，對方即解釋稱是「有繩勾住」。

不過她與兒子事後回想，就認為事實並非如此，因為當時兒子的腰包拉鍊已被拉開。她直言幸好中年女子一拉開拉鍊，兒子就感覺到。她又形容，事後女子「以笑遮醜」，及「心虛到即刻掉頭從第二個閘口離開」。

貼文引起網友熱議，不少人都表示不信該中年女子的解釋，「正常如果勾住，一定會說話告知『你的袋子勾住我的繩子』，而不是自己拉開別人的袋子」、「想偷東西有要有個理由，幸好兒子及時有反應，馬上拒絕」、「就算不報警都可以大大聲話拒絕『為什麼要開我的腰包，想偷東西嗎？』，等其他人抓住你，我可以打十個」。

延伸閱讀：

最狂盜竊！村落2條馬路被偷 鏟走水泥驚變泥地男子被捕爆內情

偷貨？大媽荃灣買藥趁店員離開拎貨放入袋 藥房公開影片籲交回

文章授權轉載自《香港01》

港鐵

相關新聞

洗澡驚見浴室滿滿「鬼手印」還有點色氣 網驚：酒店最髒的地方在這裡

日前大陸有一名網友入住了秦皇島的一家酒店，正當他在浴室準備放熱水洗澡時，驚見玻璃上出現了滿滿的「鬼手印」，差點嚇死。照片曝光後，網友回應「有點色氣」，懷疑是一場激烈的戰鬥留下的手印。

能裝什麼？她驚見IKEA推迷小環保袋 網揭用途：防水不怕髒

無論是出門購物、採買日常用品或旅遊時，許多民眾已經習慣自備環保袋來放置物品，其中IKEA推出的大容量藍色環保袋深受許多人喜愛。近日有網友發現，IKEA推出了一款超級小的環保袋...

港鐵站遇阿姨小偷？港媽指中年女子拉開兒子腰包拉鏈 對方這樣解釋

逛街要留心財物！日前有港媽表示於港鐵站遇上疑似小偷，指1名阿姨以「有繩勾住」為由，擅自伸手打開了兒子的腰包，所幸兒子及時發現。之後阿姨從另一出口離開，原po則拍下照片，提醒網友小心。不少網友都表示不相信阿姨稱被勾住的解釋，認為不管什麼原因，都不可能擅自打開別人的袋，「真的被勾住會出聲，不會就走去拉開別人的袋子」、「這樣的藉口鬼才信」。

吃毒菇出現幻覺「看見怪獸」 男當自己是鹹蛋超人拯救宇宙

7月雨水多發，是野生菌瘋長時節，許多人出於好奇或嚐鮮購買野生菌菇食用。

熱到變瘦 鄱陽湖面積13天縮減四分之一：每天以10-20厘米速度回落

央視新聞報導，受持續晴熱高溫天氣影響，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續走低，湖區水面面積13天縮水超四分之一。

四川小區5樓陽台養著7頭牛 網驚：沒電梯 怎麼搬上去的？

把貓、狗、雞、鴨當寵物不稀奇，有人竟在自家公寓裡養起牛來！四川南充順慶瀠鳳花園社區，有住戶在五樓陽台一口氣養了7頭牛，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦