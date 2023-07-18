港鐵站遇阿姨小偷？港媽指中年女子拉開兒子腰包拉鏈 對方這樣解釋

逛街要留心財物！日前有港媽表示於港鐵站遇上疑似小偷，指1名阿姨以「有繩勾住」為由，擅自伸手打開了兒子的腰包，所幸兒子及時發現。之後阿姨從另一出口離開，原po則拍下照片，提醒網友小心。不少網友都表示不相信阿姨稱被勾住的解釋，認為不管什麼原因，都不可能擅自打開別人的袋，「真的被勾住會出聲，不會就走去拉開別人的袋子」、「這樣的藉口鬼才信」。

有港媽在Facebook群組「將軍澳主場」發文，表示與兒子前往康城，於港鐵站上扶手電梯時，有1名穿黑衣的中年女子突然伸手拉開兒子腰包的拉鍊。港媽指兒子當時「好機警」地轉頭望向對方，對方即解釋稱是「有繩勾住」。

不過她與兒子事後回想，就認為事實並非如此，因為當時兒子的腰包拉鍊已被拉開。她直言幸好中年女子一拉開拉鍊，兒子就感覺到。她又形容，事後女子「以笑遮醜」，及「心虛到即刻掉頭從第二個閘口離開」。

貼文引起網友熱議，不少人都表示不信該中年女子的解釋，「正常如果勾住，一定會說話告知『你的袋子勾住我的繩子』，而不是自己拉開別人的袋子」、「想偷東西有要有個理由，幸好兒子及時有反應，馬上拒絕」、「就算不報警都可以大大聲話拒絕『為什麼要開我的腰包，想偷東西嗎？』，等其他人抓住你，我可以打十個」。

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文章授權轉載自《香港01》