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驚險！遼寧女童屋內小便竟遭躁父倒掛窗外 目擊者：持續兩三分鐘

香港01／ 撰文：陳進安
影片片段顯示，該名父親拎著女兒的腳脖倒掛其於窗外訓斥，期間女童大聲哭嚎，明顯受驚，場面令人心酸。（影片截圖）
影片片段顯示，該名父親拎著女兒的腳脖倒掛其於窗外訓斥，期間女童大聲哭嚎，明顯受驚，場面令人心酸。（影片截圖）

孩子被親父倒掛窗外？這驚險一幕周三（12日）發生在遼寧撫順，一名女童因在屋內小便，竟被父親倒掛窗外責罰，過程持續足足兩三分鐘，令旁人也忍不住喝止。

據網友發布的片段顯示，該名父親拎著女兒的腳脖倒掛其於窗外訓斥，期間女童大聲哭嚎，明顯受驚，場面令人心酸。然而，面對女兒的哀叫，男子非但沒有心軟，反而大吼「不要吵」。

到底孩子是犯了什麼樣的彌天大罪才要承受如此待遇？據拍攝者透露，其實是女童沒有在廁所小便，而是在房間小便，因而被其父親懲罰，且倒掛的過程持續了足足兩三分鐘。看不下去的網友隨後和現場另一位大媽大聲喊話，制止男子的行為。

網友在看完影片後引熱議，並紛紛留言回應表示「小女孩長大後可能會恐高」、「等他老了尿失禁了，建議女兒也還回來」，有網友表示「在外國這個男子會被剝奪對孩子的監護權的，同時也會受到法律的懲罰」、「一輩子陰影，這是虐待不是教育！不要打著教育的名義，實施大人變態心理虐孩子」、「孩子無論做什麼，你是成年人你那麼對孩子也不對，那天孩子自己趴到窗戶外……你就……」，更有身為母親的網友表示「唉，很多父母都不配為人父母，我有時也挺自責不是一個合格的母親，不能對孩子溫柔以待，循循善誘，給他足夠的包容和理解」。

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文章授權轉載自《香港01》

父母 房間 監護權

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