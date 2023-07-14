驚險！遼寧女童屋內小便竟遭躁父倒掛窗外 目擊者：持續兩三分鐘

不少人會趁著休假規劃一場旅遊放鬆心情，但如果投宿飯店遇到不合意的裝潢與突發事件，難免會降低旅遊興致。一名大陸網友日前入住飯店時，撇見房間天花板角落竟有一面反光鏡，他好奇發文詢問，「我記得這玩意一般是馬路上才有的吧...

2023-07-13 15:12