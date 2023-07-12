快訊

分科測驗首日落幕！數甲創新「學生恐過難忘父親節」 四科解答一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9旬老婦跌跤後突孕吐！醫生嚇壞「肚裡有完整胎兒」 意外揭背後辛酸往事

香港01／ 撰文：許祺安
有一名高齡91歲的老婦黃義均被查出「懷孕」，但她的丈夫在她30多歲時就離開人世。圖／擷自微博
有一名高齡91歲的老婦黃義均被查出「懷孕」，但她的丈夫在她30多歲時就離開人世。圖／擷自微博

日前陸媒報導一個神奇的醫學案例。有一名高齡91歲的老婦黃義均被查出「懷孕」，但她的丈夫在她30多歲時就離開人世。醫生檢查後發現老婦肚中的胎兒形狀完整，再檢查後，黃義均才吐露藏了60年的辛酸往事。

黃義均住在大陸四川眉山市青神縣，膝下只有羅炳文一個兒子，最大的孫子也上了大學，四代同堂的一家人，生活美滿。

2007年夏日91歲高齡的黃義均外出打水，不慎摔了一跤。她感覺腰部抽了一下，心想一定是扭傷了，過幾天，她的小腿開始水腫起來，伴隨一些身體異常的症狀，「腰痛、飯吃不下去，覺得噁心想吐」。

黃義均兒子羅炳文和羅炳文的妻子，一起帶母親去醫院檢查，醫生一開始就覺得不對勁，看到老人鼓起的腹部，懷疑是肝硬化或肝腹水，導致老人噁心嘔吐。於是他立即給黃義均做檢查。

醫生幫老婦人詳細做了一次X光，結果顯示「懷孕了」。一般孕婦的懷孕期是十個月左右，從未聽過懷胎60年的。醫生指出，老婦肚中的胎兒發育完整，「兩個小腿蜷縮在肚皮上，雙手抱著腦殼，肋骨一條一條看得清清楚楚」。

手術費高昂 腹中胎兒藏60年

黃義均回憶，1948年5月，當時自己的兒子羅炳文只有5、6歲，而黃義均當時有了9個多月身孕。某天，羅炳文回家一推開門，看到母親臉色發青，痛得在地上打滾。他立即叫來大人，把母親攙扶著送去醫院。

當時離家最近的醫院有幾十公里，而且只能搭船過去。就在黃義均剛上船不久，她就感覺腹中的胎兒沒了動靜。經醫生診斷，黃義均腹中的胎兒果真已經死亡。醫生建議黃義均立即進行手術，把死胎取出來，以免有生命危險。

但因是高額的醫療費和手術死亡的病例，黃義均拒絕做手術，黃義均回到家後，身體卻沒有出現任何異常，甚至之前由於懷孕導致的腰酸背疼，疲憊勞累的症狀都漸漸消失了，也就是說，黃義均腹中的死胎不但沒有讓母體感染或中毒，反而讓她的身體慢慢好起來。

為了徹底打消疑慮，羅炳文帶著母親，再次來到婦產科，找醫生討個說法，「胎兒的骨骼已經石化，就像石頭一樣，已經死了很多年了」。眉山市第一人民醫院婦產科的胡醫生說道，「估計是羊水破了後，胎盤裡的血和水排得比較乾淨，再加上胎盤裹得比較緊，把空氣也排了出來，這樣就可以慢慢引起鈣化」。

陸媒指出，黃義均是吸收了死胎的養分，讓身體慢慢恢復。然後，死胎的軟組織逐漸鈣化，最終變成一個堅硬的團塊，至於老婦人的腰疼，醫生也發現，是因為腰背肌筋膜的炎症所引起，跟摔跤和胎兒都沒關係。

智利亦曾有91歲老婦腹中藏「鈣化胎」

據了解，類似案例在2015年也發生過，91歲老婦被查出肚中有60年的鈣化胎。丈夫在2015年1月過世，兩人已經結婚74年，始終膝下無子，也沒想到自己會懷孕，目前不打算開刀拿掉孩子，打算讓這個60歲的寶寶繼續住在腹中，用來紀念丈夫。

延伸閱讀：

因《滕王閣序》而聞名　江南三大名樓滕王閣被投訴門票五花八門

湖北雞場意外斷電2小時　4千隻雞監生焗死　老闆損失逾20萬元

文章授權轉載自《香港01》

懷孕 丈夫 婦產科 醫學 孕婦 中共

相關新聞

9旬老婦跌跤後突孕吐！醫生嚇壞「肚裡有完整胎兒」 意外揭背後辛酸往事

日前陸媒報導一個神奇的醫學案例。有一名高齡91歲的老婦黃義均被查出「懷孕」，但她的丈夫在她30多歲時就離開人世。醫生檢查後發現老婦肚中的胎兒形狀完整，再檢查後，黃義均才吐露藏了60年的辛酸往事...

為何蘋果直營店員工1年輪換3種顏色T恤？ 內行人揭背後涵義

日前有一位大陸網友穿綠色T恤逛蘋果直營店時，一進門就發現店內所有員工也穿綠色T恤，令他尷尬愣在原地，沒想到穿普通T恤也能撞衫，發文詢問「是有啥日子嗎？」，貼文引來網友熱烈討論...

「高糊」作品入選攝影展 被酸廢片 本人回應：藝術嘗試

安徽淮北市攝影家協會近日公布了該協會顧問張秉政六幅「運河魅影」攝影作品，入選杭州中國大運河攝影聯盟「運河中國」大展。但其...

最牛釘子戶！民宅13年來不肯搬遷變成「巨人之眼」震驚網友

這個「釘子戶（拒絕拆遷戶或拒絕搬遷戶）」也太強了吧？廣東廣州1名梁姓女子13年前因不滿政府賠償方案而拒絕搬遷，當地政府於是繞過其房子，在周圍架橋建設高速公路。如今13年過去，公路已起好，但梁宅仍不動如山。該處高空照片曝光後震驚網友，原來梁女的房子身處高速公路的核心，四周被公路包圍，房子如同眼睛瞳孔般，令路面形成「巨人之眼」，引來網友熱議

酒店捉姦片瘋傳！丈夫脫皮鞋怒摑出軌妻 「小王」更被打至跪地求饒

得知伴侶出軌，情緒激動也能理解，但是訴諸武力卻不恰當。近日大陸網上流傳一段酒店捉姦影片，有男子帶着親友到酒店揭發妻子與情夫的姦情，其間他情緒激動，手執皮鞋，「打小人」般用鞋底掌摑妻子與情夫頭面，又拉扯妻子頭髮逼使她跪下「受刑」。影片在多個社交平台流傳，引起網民熱議，有人認為本來男子可以站在道德高地指責妻子出軌，但「動手那刻就輸了」、「拍片放網上就是最好的報復，打人就不對了」。

8個月孕婦坐地鐵無人讓座小紅書訴苦 反遭網民批「道德綁架」

讓座問題常引起爭議，大陸日前有懷孕8個月的婦女在小紅書上發帖訴苦，指坐地鐵時沒有人願意讓座，甚至有人將背包放身旁佔座，也不主動將背包拿起來給別人坐，後來有好心女乘客留意到她，於是起身讓座，令她十分感慨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦