他手機藏內褲想作弊…下體卻誤觸這開關 褲襠射出一束光東窗事發

考試還是經正當途徑，努力溫習取得佳績為好。中國大陸有學生分享一次作弊被揭發的爆笑事件，指有考生將手機藏進內褲褲襠帶入考場作弊，怎料卻因下體誤觸手機手電筒開關，令整個褲襠發光而事跡敗露。

該學生投稿至微博博主「社死案發現場」的專頁，指學校近日正進行期末考，考場有名體育生將手機藏進內褲褲襠，欲帶入考場作弊。沒料不知出於何種原因，體育生的下體不慎頂到手機手電筒開關，結果「整個褲襠發光，喜提外號發光迪奧（下體的諧音）哥，然後被監考老師當場抓獲」。

投稿學生笑言，「（該體育生）還沒開考就被抓了，名聲也臭完了，笑死」，又指自己其後因填錯題號要去考務辦事處申報，剛好見到該體育生和監考老師，爆笑道：「監考老師的臉色比他還像一捧黃土。」

網友看過貼文也紛紛爆笑留言，「光看標題就被逗笑的程度」，又取笑該體育生，「亮劍」、「真激光大燈」、「襠下黑暗，小弟弟想要一束光」、「總比震動好」、「會開不會關，還不夠靈活」、「監考老師是萬萬不敢碰這個手機的」。

也有人指出，該體育生的醜事無庸置疑地已傳遍整校，「名聲大噪」、「救命，他在他們學校青史留名了」、「這放在任何學校都是十分炸裂的」，有人則批評「作弊本身就丟臉」。

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文章授權轉載自《香港01》