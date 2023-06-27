陳建州性騷風暴「擠下蔡徐坤」登微博熱搜冠軍 陸網羨慕台灣這1事

台灣娛樂圈MeToo事件延燒，許傑輝、黃子佼、NONO和炎亞綸等藝人接連被人爆料性騷擾，今（27）日女星大牙發文控訴遭陳建州11年前闖入房間，不僅從背後抱她，甚至說「親我嘴巴一下！」，令大牙相當驚恐，貼文一出再度投下娛樂圈震撼彈，隨即引發網友討論，更是登上大陸微博熱搜，有大陸網友直言，很羨慕台灣MeToo運動，在大陸性騷事件只能靠狗仔「擠牙膏慢慢揭露」，但在台灣，當事人可以一次爆料地明明白白，令人相當羨慕。

大牙在臉書發文指控PLG職籃執行長陳建州對她性騷擾，對方11年前趁著錄節目結束後，不顧她說「很累想休息」，硬是闖進她的房間，還從背後環抱，令她措手不及嚴厲制止，但陳建州說「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」，還坐在她的床上說，「妳范范姐就很不愛這種事啊！」，令大牙相當驚恐無助，雖然最後對方打消念頭，但這事件卻在她心裡留下陰影。貼文曝光後掀起大批網友討論，陳建州也透過律師發出聲明，指出大牙所敘述的內容都是毫無根據、全屬虛偽不實。

該起事件也引發大陸網友關注，隨即登上微博熱搜冠軍。由於近日大陸娛樂圈才爆出明星蔡徐坤醜聞，不僅和粉絲滾床，還令對方懷孕逼墮胎，甚至爆出蔡徐坤媽媽懷疑被敲詐，派人調查女方行蹤等，令人看了瞠目結舌，結果台灣又爆出黑人性騷事件，令大陸網友直呼，「感覺我們內娛和台娛關係，是互相救贖的關係啊」、「我說兩岸在這方面統一蠻快的」、「台灣最近是怎麼了，老是有爆炸新聞」。

也有大陸網友發文，大陸娛樂圈明星醜聞都是靠狗仔爆料，一旦狗仔受到對方經紀公司壓力或拿封口費等，事件就沒後續，全靠網友自己猜；但在台灣，當事人可以選擇在社群媒體爆料，直接攤開來講，「瓜是一下子放出來大家吃得明明白白」，令人羨慕，有網友也認同，「大陸狗仔爆料就像便秘一樣」、「大陸狗仔請學學人家，一下子就爆料，哪像你們磨磨唧唧預告好幾天」。