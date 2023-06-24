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3女圍垃圾桶開餐照瘋傳！煙灰缸放外賣 網：小紅書爆紅食法？

香港01／ 撰文：李納德
網傳3名女子圍着垃圾桶開餐，網友大嘆不衛生。（fb群組「柴灣小西灣關注組2.0」圖片）
網傳3名女子圍着垃圾桶開餐，網友大嘆不衛生。（fb群組「柴灣小西灣關注組2.0」圖片）

另類立食法？香港本地多個網上群組流傳照片，拍到3名女子圍在食環署的橙色垃圾桶旁「開餐」，將2個外賣盒放在桶頂的煙灰缸位置，然後一起大快朵頤，奇景被網友拍下，揶揄道「香港新玩法」。雖有網友爆笑指她們吃完就會將食具包裝掉進垃圾桶，保證環境乾淨，但許多人提醒垃圾桶很污糟，「我想起伯伯吐痰」，而且擺放外賣盒的位置很可能還有煙灰，極不衛生。

有網友今早在facebook群組「柴灣小西灣關注組2.0」上傳圖片，顯示一所幼兒教育中心外，有3名女子圍住食環署垃圾桶開餐，3女身體貼近垃圾桶，在棄置煙頭的位置放上飲料及2個發泡膠外賣盒，大口吃着美食，其中1女還發現有人拍照便望了鏡頭。原PO笑言是「香港新玩法」、「垃圾桶特色餐桌」，照片被轉載到多個群組。

網友爆笑指，「極好呀，起碼吃完會掉落垃圾桶，不會掉到周圍」、「打邊爐」、「起碼保證吃完，垃圾不會亂丟」，又揶揄是否「小紅書爆紅食法」、「流動Bar枱」。

但有許多人提醒為求便利在垃圾桶開餐是極不衛生，「我想起伯伯吐痰」、「我親眼見過伯伯尿在垃圾桶旁邊」、「好多男人就吐痰入垃圾桶，見到都覺噁心」，又指即使是垃圾桶頂「一定有很多煙灰」、「她們是在幼兒園門口的垃圾桶吃東西，恐是負面教材」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

香港 大學生 高鐵

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