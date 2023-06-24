快訊

台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

瓦格納集團武裝叛變？部隊開入莫斯科以南，推翻俄軍高層？

瓦格納首腦稱「已佔領俄軍基地」！要國防部長談判 否則進攻莫斯科

拍婚紗慘遭雷劈「新郎不治身亡」目擊者：感覺耳朵都快震聾

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中。圖為示意圖。圖／ingimage
中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中。圖為示意圖。圖／ingimage

中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中，新郎因傷勢過重，送醫後仍搶救無效身亡，事後園區急救中心證實該起事件，園區也於官方微博發布通報，證實該起遺憾事件。

中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中。圖／翻攝人民法院報微博
中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中。圖／翻攝人民法院報微博

根據陸媒澎湃新聞、綜合媒體等報導，大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出起一起雷擊意外，一堆新人冒雨拍婚紗，結果被雷劈中事園區、市縣相關部門第一時間趕到現場救治，經過搶救後準新娘搶救回來，可準新郎因傷勢過重卻搶救無效不幸身亡，事後該園區於官方微薄博發布通報，證實該起遺憾事件。

據悉，園區當日沒有發布頻繁的雷雨消息，有目擊者表示，事發時間約在當日下午三點，原本園區天氣還好，但是事後打了連續兩個雷響，第一個雷聲比較小，過了十分鐘後，打了第二個後就開始下雨，並稱「雷聲非常響亮，感覺耳朵都快震聾」，事後避雨後傳出有新人遭到雷擊，當場攝影師、化妝師喊著報警送醫，準新娘不久後搶救回來，可是準新郎卻沒有動靜，直到醫護人員趕過來進行搶救後送醫，但是男方仍因傷勢過重不幸身亡。

據其他遊客表示，當天下午就只有那一次雷擊而已，沒想到竟直接擊中新郎。當日玉龍雪山景區雖有預報降雨，但是未因天氣或雷擊事件關閉，園區表示「一般遇到大雪、大風等天氣才會關閉景區，這次天氣我們確實很難預料」。

新人 婚紗

延伸閱讀

超驚人吃法曝光！夜市賣「爆炒鵝卵石」爆紅 網友實測：真的有吃肉的感覺

水果攤沒人顧「30箱香蕉被搬光」 老闆回來一看傻眼了

上海「白蟻成災」驚悚畫面曝！專家籲3招滅蟲 網稱炸來吃最好

根本沒服務！上朋友餐廳吃飯卻被收「高昂服務費」 她怒：酒還要自己倒

相關新聞

拍婚紗慘遭雷劈「新郎不治身亡」目擊者：感覺耳朵都快震聾

中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中，新郎因傷勢過重，送醫後仍搶救無效身亡，事後園區急救中心證實該起事件，園區也於官方微博發布通報，證實該起遺憾事件。

淘寶買的…內地客來港穿校服打卡 港校長憂損形象

近日內地社交媒體小紅書上廣傳，有內地遊客赴港時，穿上香港學校校服拍照，成為一股新風氣。內地淘寶網站有港式女生校服售賣，每...

超狂「偷馬路」！鏟走村里2條水泥路賣錢 男：以為不會被發現

偷水溝蓋變賣就常聽到，偷鏟走整條馬路混凝土去賣掉真是聞所未聞！山東濟南一處村落正規劃重建，近日有村民發現村內2條水泥馬路突然不見了，混凝土被鏟走只剩一片泥土，於是報警求助。警方起初以為已開展拆遷工程，但經調查後，揭發是1名男村民偷偷將水泥分割成塊再賣錢，目前已將他拘捕並依法刑事拘留，又形容這宗盜竊案極度罕見，疑犯更表示：「以為不會被發現。」

香港任我行？拖箱陸客在青衣路橫行 網轟危險：害人害己

太危險了吧？日前網上不同群組均流傳1張圖片，顯示有數名拖着行李箱，相信是旅客的人士竟然大搖大擺行走出香港青衣路某迴旋處，在馬路上「打橫行」，而他們身後其實就有行人路和過路處，網民直斥有關行為極危險，擔

將軍澳男子赤裸上身趴長椅曬日光浴 港男偷拍公審遭反嘲：清朝人

夏日炎炎，不少男士都會赤裸上身跑步。有港男於網上發文，公審1名男子赤裸上身，趴在將軍澳東港城平台長椅上，不滿男子於公眾地方裸露。惟貼文一出，原PO反被網民批評過份保守、思想落後，「都2023啦，你好像

當玩具車？路邊驚見男童獨坐駕駛座「轉方向盤玩雨刷」 網怒：家長在哪

獨留孩童在車上隨時對道路安全造成危險。最近有網友就在社交平台分享影片，顯示元朗1輛停泊在路邊的私家車，竟有男童坐在駕駛座上，甚至一度扭方向盤和開雨刷，而車內疑似沒有其他人陪同…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦