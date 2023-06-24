拍婚紗慘遭雷劈「新郎不治身亡」目擊者：感覺耳朵都快震聾

中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中，新郎因傷勢過重，送醫後仍搶救無效身亡，事後園區急救中心證實該起事件，園區也於官方微博發布通報，證實該起遺憾事件。

中國大陸大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出一起雷擊意外，一對新人冒雨拍婚紗，結果慘遭雷劈中。圖／翻攝人民法院報微博

根據陸媒澎湃新聞、綜合媒體等報導，大陸雲南麗江玉龍雪山景區去年8月24日傳出起一起雷擊意外，一堆新人冒雨拍婚紗，結果被雷劈中事園區、市縣相關部門第一時間趕到現場救治，經過搶救後準新娘搶救回來，可準新郎因傷勢過重卻搶救無效不幸身亡，事後該園區於官方微薄博發布通報，證實該起遺憾事件。

據悉，園區當日沒有發布頻繁的雷雨消息，有目擊者表示，事發時間約在當日下午三點，原本園區天氣還好，但是事後打了連續兩個雷響，第一個雷聲比較小，過了十分鐘後，打了第二個後就開始下雨，並稱「雷聲非常響亮，感覺耳朵都快震聾」，事後避雨後傳出有新人遭到雷擊，當場攝影師、化妝師喊著報警送醫，準新娘不久後搶救回來，可是準新郎卻沒有動靜，直到醫護人員趕過來進行搶救後送醫，但是男方仍因傷勢過重不幸身亡。

據其他遊客表示，當天下午就只有那一次雷擊而已，沒想到竟直接擊中新郎。當日玉龍雪山景區雖有預報降雨，但是未因天氣或雷擊事件關閉，園區表示「一般遇到大雪、大風等天氣才會關閉景區，這次天氣我們確實很難預料」。