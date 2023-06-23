香港任我行？拖箱陸客在青衣路橫行 網轟危險：害人害己

太危險了吧？日前網上不同群組均流傳1張圖片，顯示有數名拖着行李箱，相信是旅客的人士竟然大搖大擺行走出香港青衣路某迴旋處，在馬路上「打橫行」，而他們身後其實就有行人路和過路處，網民直斥有關行為極危險，擔憂發生交通意外時「害人害己」。不過亦有人留言稱要體諒遊客或許不知過路路徑，逼不得已才走出馬路，更將責任歸咎於路牌指示未夠清晰所致。

根據香港法律《第374G章39條》 ，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元(約8000元台幣)。

該網民在Facebook「青衣街坊吹水會」群組發文，指「住酒店是香港衣食父母大地任我行」。從照片顯示，地點相信是青衣路的迴旋處，左轉近美景花園位置，有數名拖着行李箱疑似是旅客的人士，不理道路安全走出迴旋處馬路「打橫行」，貌似無懼有車輛駛至，但如有車輛收制不及，恐怕相當危險。

拖箱人士的危險行徑惹來網友批評，直斥「離譜」、「那位要好有膽色先過到，害人害己，車衝落講得笑」，亦有人揶揄「條條大路通羅馬」、「行人迴旋處」、「自由行，好貼切」；並分享更誇張見聞，「我日見到衝勁，坐在電動行李箱上面當車用」。

亦有人呼籲體恤拖箱客或是遊客，或許不知可行的路徑，認為可以理解，「他往這個方向行去看美景，想過返長青邨，但又不知行上山是馬路，底下可以兜去長青邨。遊客不熟路好平常，有行人路邊個想行車路」，更直指「我覺得路牌不夠清晰，所以令遊客亂過馬路」。

不過，數名遊客後方其實已有行人路和過路處，而根據香港法律《第374G章39條》 ( 行人的責任 )，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元(約8000元台幣)。

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文章授權轉載自《香港01》