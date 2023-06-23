快訊

財神降臨！大樂透頭獎1億一注獨得 獎落「這縣市」

國民黨性騷爆吃案！男立委摳手心遭申訴未果 黨中央卻稱「到此為止」

免責聲明不是免死金牌！泰坦號5乘員罹難 專家揭2因素會抵銷效力

香港任我行？拖箱陸客在青衣路橫行 網轟危險：害人害己

香港01／ 撰文：桃樂斯
網上流傳照片顯示有數名拖着行李箱，相信是旅客的人士竟然大搖大擺行走出青衣路某迴旋處，在馬路上「打橫行」。（FB「青衣街坊吹水會」圖片）
網上流傳照片顯示有數名拖着行李箱，相信是旅客的人士竟然大搖大擺行走出青衣路某迴旋處，在馬路上「打橫行」。（FB「青衣街坊吹水會」圖片）

太危險了吧？日前網上不同群組均流傳1張圖片，顯示有數名拖着行李箱，相信是旅客的人士竟然大搖大擺行走出香港青衣路某迴旋處，在馬路上「打橫行」，而他們身後其實就有行人路和過路處，網民直斥有關行為極危險，擔憂發生交通意外時「害人害己」。不過亦有人留言稱要體諒遊客或許不知過路路徑，逼不得已才走出馬路，更將責任歸咎於路牌指示未夠清晰所致。

根據香港法律《第374G章39條》 ，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元(約8000元台幣)。

該網民在Facebook「青衣街坊吹水會」群組發文，指「住酒店是香港衣食父母大地任我行」。從照片顯示，地點相信是青衣路的迴旋處，左轉近美景花園位置，有數名拖着行李箱疑似是旅客的人士，不理道路安全走出迴旋處馬路「打橫行」，貌似無懼有車輛駛至，但如有車輛收制不及，恐怕相當危險。

拖箱人士的危險行徑惹來網友批評，直斥「離譜」、「那位要好有膽色先過到，害人害己，車衝落講得笑」，亦有人揶揄「條條大路通羅馬」、「行人迴旋處」、「自由行，好貼切」；並分享更誇張見聞，「我日見到衝勁，坐在電動行李箱上面當車用」。

亦有人呼籲體恤拖箱客或是遊客，或許不知可行的路徑，認為可以理解，「他往這個方向行去看美景，想過返長青邨，但又不知行上山是馬路，底下可以兜去長青邨。遊客不熟路好平常，有行人路邊個想行車路」，更直指「我覺得路牌不夠清晰，所以令遊客亂過馬路」。

不過，數名遊客後方其實已有行人路和過路處，而根據香港法律《第374G章39條》 ( 行人的責任 )，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元(約8000元台幣)。

延伸閱讀：

阿婆衝紅燈過馬路！無視司機多按喇叭 網怒斥自私：好害人

玩命！女子推嬰兒車亂過馬路衝多條線 網友認出位置：常人都不敢行

文章授權轉載自《香港01》

羅馬 香港 酒店

相關新聞

香港任我行？拖箱陸客在青衣路橫行 網轟危險：害人害己

太危險了吧？日前網上不同群組均流傳1張圖片，顯示有數名拖着行李箱，相信是旅客的人士竟然大搖大擺行走出香港青衣路某迴旋處，在馬路上「打橫行」，而他們身後其實就有行人路和過路處，網民直斥有關行為極危險，擔

將軍澳男子赤裸上身趴長椅曬日光浴 港男偷拍公審遭反嘲：清朝人

夏日炎炎，不少男士都會赤裸上身跑步。有港男於網上發文，公審1名男子赤裸上身，趴在將軍澳東港城平台長椅上，不滿男子於公眾地方裸露。惟貼文一出，原PO反被網民批評過份保守、思想落後，「都2023啦，你好像

當玩具車？路邊驚見男童獨坐駕駛座「轉方向盤玩雨刷」 網怒：家長在哪

獨留孩童在車上隨時對道路安全造成危險。最近有網友就在社交平台分享影片，顯示元朗1輛停泊在路邊的私家車，竟有男童坐在駕駛座上，甚至一度扭方向盤和開雨刷，而車內疑似沒有其他人陪同…

不止吸貓能舒壓！陸中老年人流行抱樹抗焦慮 首選「吸」寺廟古樹

「抱樹」是少部分人的獨特興趣，也是公園裡大叔、大嬸們強健身體的選擇之一。不過，近期在大陸「抱樹」儼然已蔚為風潮，成為一種...

暖心！男孩被貼紙條嘲「窮鬼」 包子店阿姨一舉動網讚：保護孩子自尊

一個小舉動可以毀了孩子自尊，也可以挽回孩子尊嚴。大陸有男童疑似被欺凌，背上被貼上「窮鬼！一家送外賣」的紙張，但他並未察覺。直至他到包子店買包子時，店員阿姨看到後即悄悄幫他撕下，以免男童發現會傷心。

影／不爽「被潛規則卻沒得獎」？ 陸健美女選手脫高跟鞋怒砸裁判

因為得不到名，而氣到丟鞋？近日一支「2023年江蘇省健美健身錦標賽總決賽」現場拍攝的影片在大陸網上瘋傳。該影片顯示，比賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦