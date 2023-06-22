暖心！男孩被貼紙條嘲「窮鬼」 包子店阿姨一舉動網讚：保護孩子自尊

一個小舉動可以毀了孩子自尊，也可以挽回孩子尊嚴。大陸有男童疑似被欺凌，背上被貼上「窮鬼！一家送外賣」的紙張，但他並未察覺。直至他到包子店買包子時，店員阿姨看到後即悄悄幫他撕下，以免男童發現會傷心。

根據《早起觀察》報導，事發於6月20日，上海有網友表示當時正在路上等紅燈，發現路上不少路人看向自己的方向，後來發現他們是看着自己身前的1個藍衣男孩。他好奇一看，發現男孩背後似乎被人貼了什麼東西，吸引路人目光，於是舉機拍攝。

後來男孩去了間中式包點店買包，拍片者悄悄跟在男孩身後，用手機近鏡放大看，發現男孩背後疑似被同學貼了張紙，上面畫了隻大烏龜，及寫上「窮鬼！一家送外賣，滾出二班！！！」。

當男孩轉身離開包子店時，店員阿姨發現他背後異樣，於是叫停男孩說「你後面有個髒的（東西）」，然後一手將紙撕下。男孩駐足回頭想看，阿姨即時將紙揉成一團，不讓他看見，並拍拍他肩膀，笑著送他離開。男孩點頭道謝後，離開店鋪。

影片引起網友熱議，不少人讚阿姨細心溫暖，「為阿姨點讚」、「阿姨保護了孩子的自尊」、「社會還是有很多好人」。有網友就斥責貼紙條的人，「誰那麽缺德，送外賣又怎了」、「我想知道二班的孩子的家長都是幹嘛的，能教育出這樣的孩子」、「連最起碼的尊重都沒有，不管什麽職業，我覺得都是好的，人家又沒有偷又沒有搶，都是靠自己雙手吃飯，有什麽不對」。

店員阿姨叫停男孩稱他背上有「髒東西」，然後一手將紙撕下。（《早起觀察》影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》