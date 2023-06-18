年薪逾400萬！他當「小三分離師」不敢告訴女友：要讓第三者愛上我

中國大陸出現一個高薪的新興職業「小三分離師」，通常是受僱於原配，採用欺騙和勾引，甚至假結婚等各種方式，來破壞第三者和原配的伴侶之間的感情，將他們拆散。有「小三分離師」每年可接最多七個案子，收入就能達到百萬人民幣（約新台幣430萬元）。

《8視界新聞網》根據陸媒《鳳凰新聞》報導，隨著中國婚外情的增多，專門幫人解決第三者問題的行業應運而生。

32歲的楊正鋒就是一名「小三分離師」，也稱「小三勸退師」。曾經是心理諮詢師的他入行近九年，專門創立了一家從事情感婚姻諮詢的公司，主要處理的案例類型包括分離第三者、擺脫情人，以及幫父母分離孩子的不良男女朋友等。

其中，九成都是使用「移情」的辦法。在成員的配合下，團隊通過讓第三者愛上分離師，實現生活重心的轉移，並把所有的依托轉嫁給別人，以此擺脫過去的情感依賴，最終達到分離的目的。

他說：「這種工作耗時久、難度大，往往需要驚人的想像力和應變能力。當然了，事成之後，也能獲得與之匹配的高額收入，往往一個成功的案子就能入帳百萬（人民幣）」。

假結婚沒動真感情

楊正鋒的團隊目前有三名分離師，分別是30歲、40歲和50歲，一位是文藝青年型，一位是成熟穩重型，而楊正鋒本人是所謂的「霸道總裁型」。他們會針對目標人物的性格特點，派出不同類型的分離師。

曾經有第三者寧願放棄一線城市的兩套房和三輛豪車，非要跟他結婚。楊正鋒為了達成目的，與目標女子領了結婚證。

但是，即使是結婚了，女子依舊沒有跟委託人的丈夫分手。「我們的日常相處模式也沒有變化，她還是跟我住幾天，回家住幾天。」

女子甚至對委託人丈夫謊稱楊正鋒是她的前夫。直到兩人結婚半年後，楊正鋒策劃了一場「抓姦」，這才曝光此事。

在女子與委託人丈夫的感情破裂後，楊正鋒再以公司變故和工作困難為由，提出離婚。

其實，他不只一次在案件中結婚和離婚。「我這邊我沒動過真情，我不像我的同事，我沒動過，我在案子裡面都裝出來的。」

時間長後就麻木

他的團隊一共做過20至30個案子，接觸的每個第三者也都有著不同的人生走向。

曾經就有第三者識破他們身份，跑到派出所報警，控訴他們欺騙感情，但最終因為缺乏證據和實際經濟損失而難以立案。

也曾經有一名在頂尖金融公司工作的女孩，在分離師的陪伴下，離開了有家室的上司，最終結婚生子，獲得幸福。

無論是哪種結局，對楊正鋒來說，只是又完成了一單生意。他甚至覺得自己挺有正義感，比喻自己是治愈絕症的醫生。

楊正鋒不認為自己傷害了這些女子。「（我）也曾心軟，但這是工作，必須要『演』下去，時間長也就麻木了。」

他也沒有把自己的工作內容告訴女友，他準備跟這一行業做一個了斷後，才進入屬於自己的婚姻。

「和另一半睡覺都要小心翼翼，生怕做夢喊錯了名字。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」